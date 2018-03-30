30 марта. Mossovetinfo.ru - Задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ,



Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, унесший жизни 64 человек.



Следователи установили, что Богданова была ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков, о которых ей неоднократно сообщали подчиненные.



Она занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей. У Богдановой был проведен обыск. Ей будет предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».