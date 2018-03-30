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Происшествия     30.03.2018 07:51

Задержана генеральный директор компании-собственника здания торгового центра в Кемерово

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Теги:  Кемерово  СК РФ 

30 марта. Mossovetinfo.ru - Задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ,

Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, унесший жизни 64 человек.

Следователи установили, что Богданова была ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков, о которых ей неоднократно сообщали подчиненные.

Она занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей. У Богдановой был проведен обыск. Ей будет предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».


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Теги: 
Кемерово  СК РФ 

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