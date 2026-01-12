14 января— Mossovetinfo.ru — Оперативники УВД по Юго-Западному округу Москвы и Управления уголовного розыска московского Главка при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых в серии мошеннических действий, задействованных в мошеннической схеме регистрации за деньги.

«Предварительно установлено, что злоумышленники на одной из интернет-площадок разместили объявление о помощи в постоянной и временной регистрации граждан по месту жительства в Москве. Откликнувшимся на предложение клиентам аферисты рассказывали об условиях сделки, после чего встречались с введенными в заблуждение потерпевшими. На встречах, якобы для подтверждения законности проводимой сделки и подачи документов, кроме клиента и владельца жилого помещения, также присутствовал соучастник мошенников, выдававший себя за юриста.

После заключения договора найма злоумышленники получали оплату за оказание услуги, цена которой начиналась от 25 тысяч рублей. Через некоторое время они возвращали гражданам документы и показывали официальный письменный отказ в оформлении регистрации. При этом полученные от потерпевших деньги фигуранты оставляли себе», - сообщается на официальном сайте полиции столицы.

Сообщается, что в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны по местам проживания в Москве, Подмосковье и Волгограде шестеро подозреваемых в возрасте от 21 до 64 лет. Среди них собственники помещений, лжеюрист и оператор, отвечавшая на звонки клиентов и договорившаяся о встречах. В ходе проведенных обысков по местам проживания фигурантов полицейские обнаружили и изъяли предметы, технику и документы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время шестерым фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция просит лиц, которые стали жертвами подобных мошеннических действий, «немедленно сообщить об этом в полицию по телефону «02» (со стационарных телефонов) и «102» (с мобильных средств связи)».