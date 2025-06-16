Задержана курьер мошенников, заставивших москвича продать квартиру и перевести им 14,7 млн руб.

25 июня — Mossovetinfo.ru — Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Митино задержана 20-летняя гражданка, подозреваемая в соучастии в мошенничестве по продаже обманом квартиры, сообщает пресс-служба московской полиции.



Предварительно установлено, что 64-летнему мужчине звонили якобы представители различных государственных организаций. Звонившие убедили мужчину в том, что с его счета финансируется противоправная деятельность и во избежание уголовной ответственности необходимо перевести сбережения на резервный счет. Введенный в заблуждение москвич обналичил свои накопления в размере более 7 млн рублей и перевел их злоумышленникам. Через некоторое время мошенники убедили потерпевшего продать квартиру и ценные бумаги, после чего передать вырученные денежные средства курьеру. Спустя время мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общая сумма материального ущерба составила более 14,7 млн рублей.



В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 20-летнюю жительницу столицы. По версии следствия, она забрала у потерпевшего денежные средства и перевела их своим кураторам, получив за это денежное вознаграждение.