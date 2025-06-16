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Происшествия
25.06.2025, 09:52
Задержана курьер мошенников, заставивших москвича продать квартиру и перевести им 14,7 млн руб.
25 июня — Mossovetinfo.ru — Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Митино задержана 20-летняя гр...
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Происшествия
23.06.2025, 15:32
Лев разорвал трахею главе сафари-парка Тайган в Крыму
23 июня — Mossovetinfo.ru — Лев разорвал главе парка Тайган Олегу Зубкову трахею, врачи три часа боролись за его жизн...
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Происшествия
16.06.2025, 06:57
Задержан подозреваемый в убийстве двух законодателей из Миннесоты и их супругов - AP
16 июня — Mossovetinfo.ru — Вэнс Боэлтер, подозреваемый в убийстве двух законодателей из Миннесоты и их супругов, был...