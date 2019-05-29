29 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области задержана преступная группа, которая занималась похищениями людей и вымогательством, сообщила журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
Задержаны пять участников группировки в возрасте от 28 до 34 лет. Установлено, что ОПГ находилась под влиянием криминального авторитета по кличке «Циркач». Лидером группировки является неоднократно ранее судимый уроженец СНГ по кличке «Шико». В настоявшее время он находится в местах заключения, однако руководил действиями группировки оттуда.
Установлено, что в июле прошлого года бандиты требовали от бизнесмена из подмосковного Ногинска переоформить на свою знакомую земельный участок и дом, стоимостью более миллиона рублей. Преступники дважды похищали сына бизнесмена, избивали его и потребовали написать расписку о долге в 800 тысяч рублей, а также отобрали машину, бытовую технику и деньги на общую сумму более миллиона рублей. Кроме того, бандиты потребовали передать им документы на квартиру молодого человека.
В ходе обысков по местам проживания челнов банды были обнаружены травматический пистолет, ножи, долговые расписки потерпевшего, мобильные телефоны и ноутбук. Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство».
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