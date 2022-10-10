Задержана жительница Подмосковья снявшая с авто в центре Москвы зеркал на 547 тысяч рублей

10 октября. Mossovetinfo.ru - Сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали 57-летнюю жительницу Подмосковья, подозреваемую в том, что она демонтировала с припаркованных иномарок на улице Госпитальный Вал зеркала заднего вида на сумму более 547 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.



"В территориальный Отдел МВД от пострадавших граждан поступило 14 заявлений. Общий материальный ущерб составил 547 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.



Похищенное имущество злоумышленница сбыла, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению, возбуждены уголовные дела.