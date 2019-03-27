27 марта. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинение бывшему министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову, сообщается на официальном сайте ведомства.



Обвинение предъявлено по статьям «создание преступного сообщества с использованием служебного положения» и «мошенничество в особо крупном размере».



По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. С помощью соучастников он мошенническим путем похитил 4 миллиарда рублей, которые принадлежали ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Похищенные деньги в полном объеме были выведены за рубеж. В результате действий Абызова были поставлены под угрозу энергетическая безопасность и устойчивое экономическое развитие нескольких регионов России.



Абызов был задержан в Москве во вторник, 26 марта. В случае, если он будет признан виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.