Задержанного по делу о хищении 1 млрд рублей замгубернатора Курской области этапируют в Москву

25 августа — Mossovetinfo.ru — Силовики этапируют в Москву врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей, которые были выделены на строительство оборонных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из правоохранительных органов.



«Дело расследует следственный департамент МВД. Базарова этапируют в Москве, где проведут с ним следственные действия и изберут меру пресечения», - сказал собеседник агентства.



Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил на заседании правительства региона и в своем телеграм канале о задержании Базарова и проведении следственных действий.



Хинштейн уточнил, что речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы. В Белгородской области задержанный занимал аналогичную должность - замгубернатора по строительству.



«Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений», отметил Хинштейн в телеграм-канале.

«Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всём разберётся. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона. Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию.

Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией!», - также написал Хинштейн.