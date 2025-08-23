 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     25.08.2025 10:31

Задержанного по делу о хищении 1 млрд рублей замгубернатора Курской области этапируют в Москву

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Базаров  хищения  оборона  СВО  замгубернатора  задержание  МВД 

25 августа — Mossovetinfo.ru — Силовики этапируют в Москву врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей, которые были выделены на строительство оборонных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из правоохранительных органов.

«Дело расследует следственный департамент МВД. Базарова этапируют в Москве, где проведут с ним следственные действия и изберут меру пресечения», - сказал собеседник агентства.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил на заседании правительства региона и в своем телеграм канале о задержании Базарова и проведении следственных действий.

Хинштейн уточнил, что речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы. В Белгородской области задержанный занимал аналогичную должность - замгубернатора по строительству.

«Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений», отметил Хинштейн в телеграм-канале.
«Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всём разберётся. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона. Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию.
Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией!», - также написал Хинштейн.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Базаров  хищения  оборона  СВО  замгубернатора  задержание  МВД 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:31 Происшествия Задержанного по делу о хищении 1 млрд рублей замгубернатора Курской области этапируют в Москву

09:51 Город (Москва и область) На предстоящей неделе дневные температуры, а Москве будут колебаться в пределах 14–17 градусов

14:43 Происшествия Погиб человек после «хлопка» в Центральном детском магазине в Москве

12:00 Другое Зеленский не хочет идти на компромиссы в вопросах мирного урегулирования

09:36 Город (Москва и область) До плюс 21 ожидаются в столичном регионе 24 августа

Актуальные материалы

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

03:29 В мире Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с Путиным «очень скоро»

02:55 В мире Основные заявления президента России Путина по итогам переговоров на Аляске

15:12 В России Путин: озвученные год назад условия, цели по перемирию в Украине «остались прежними»

17:33 Мнения Миронов полагает необоснованными прогнозы что останется только новый мессенджер MAX, а остальные заблокируют

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru