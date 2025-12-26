Другие материалы
08.01.2026, 17:06
Задержанного во Франции баскетболиста Касаткина обменяли на француза Винатье (*) - ФСБ
8 января — Mossovetinfo.ru — Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции по запросу США, возвра...
26.12.2025, 18:22
Обвиняемым в коррупционных преступлениях предъявлены в Чехове семи сотрудникам организации оказывающей услуги по электрификации
26 декабря — Mossovetinfo.ru — Следователем следственного отдела по г. Чехов ГСУ СК России по Московской области пре...
26.12.2025, 17:59
Приговор за госизмену вынесен Мосгорсудом экс сотруднику МИД Коновалову
26 декабря — Mossovetinfo.ru — Бывший сотрудник МИД РФ Арсений Коновалов, передавший секретные сведения американско...