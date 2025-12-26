Задержанного во Франции баскетболиста Касаткина обменяли на француза Винатье (*) - ФСБ

8 января — Mossovetinfo.ru — Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции по запросу США, возвращен в Россию в обмен на осужденного в РФ француза Лорана Винатье (* - признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.



«8 января 2026 года возвращен на Родину задержанный во Франции гражданин Российской Федерации баскетболист Даниил Касаткин, экстрадиции которого в США требовали американские власти. Д. Касаткин был обменян на гражданина Французской Республики Винатье Лорана Клода Жана-Луи (*), 1976 года рождения, который, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" (Centre for Humanitarian Dialogue), осуществлял сбор сведений военного и военно-технического характера», - сообщили в ЦОС ФСБ.



Ранее СМИ сообщали, что Касаткин по запросу США был задержан в парижском аэропорту Шарль-де-Голль 21 июня 2025 года и с тех пор находился под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозило до 25 лет. Спортсмен всегда заявлял о своей невиновности.