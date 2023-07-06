Задержаны организаторы незаконной миграции в Подмосковье более 150 граждан Украины

10 июля — Mossovetinfo.ru — В Московской области задержаны руководители частной медицинской клиники, организовавших канал незаконной миграции в столичный регион более 150 граждан Украины, - "пресечена деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции иностранных граждан в Московский регион", - сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.



Руководители и сотрудники медклиники организовали "незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медицинском учреждении Московской области", - говорится в сообщении.



"В действительности граждане Украины никаких заболеваний не имели и проходить лечение не собирались. В дальнейшем на основании полученных фиктивных справок-приглашений более 150 иностранцев незаконно прибыли на территорию Российской Федерации и встали на миграционный учет в Московском регионе", - сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.



Также отмечается, что деятельность этнической преступной группы пресечена УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с МВД России.



Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции), "продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц".



Фото (скрин с видео) - пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области