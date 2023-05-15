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Происшествия     17.05.2023 14:59

Задержаны подозреваемые в вымогательстве под угрозой размещения в мессенджерах недостоверных компрометирующих материалов - МВД России

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Теги:  вымогатели  компромат  задержание  МВД  полиция  дело  расследование 

17 мая, - Mossovetinfo.ru - Сотрудники МВД России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых в вымогательстве под угрозой размещения в мессенджерах недостоверных компрометирующих материалов диджитал-директора PR-агентства, заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и профессионального журналиста, который писал тексты. Об этом сообщил официальный Telegram-канал МВД России.

" По оперативным данным, злоумышленники создали сеть анонимных телеграм-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов Российской Федерации. Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании.

Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и «токсичные» наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что "за установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства".

В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъят так называемый «холодный» криптокошелек, денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи, и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается.

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Теги: 
вымогатели  компромат  задержание  МВД  полиция  дело  расследование 

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