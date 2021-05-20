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Происшествия     20.05.2021 19:28

Задержаны замглавы и экс-глава департамента Минпромторга

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Теги:  полиция  Минопромторг  чиновники  задержание  мошенничество 

20 мая. Mossovetinfo.ru — Заместитель главы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга РФ Ольга Покидышева и бывшая глава этого департамента Ольга Колотилова задержаны по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Сообщается, что в суд поступило ходатайство о заключении Покидышевой и Колотиловой под стражу в связи с обвинением в мошенничестве в особо крупном размере. При этом, в суде не смогли сообщить других обстоятельств дела.

Согласно данным сайта Минопромторга, Покидышева занимает должность заместителя главы департамента развития фармацевтической промышленности. О том, что ранее этот департамент возглавляла Колотилова, агентству сообщил источник в правоохранительных органах.

На сайте правительства Новгородской области указано, что в данный момент Колотилова работает заместителем губернатора региона.

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Теги: 
полиция  Минопромторг  чиновники  задержание  мошенничество 

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