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Происшествия     01.11.2019 11:33

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение ФБК в список иностранных агентов

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Теги:  ФБК  суд  Минюст  статус  иностранный агент 

1 ноября. Mossovetinfo.ru – Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста о включении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в реестр иностранных агентов, сообщает пресс-служба суда.

ФБК был внесен в реестр иностранных агентов 9 октября, после того, как было выявлено несколько поступлений средств на счета фонда из-за границы. ФБК оспорил данное решение Минюста в суде.

Включение в реестр иностранных агентов означает, что организация получает финансирование и иное имущество от иностранных граждан и организаций. Включение в реестр не запрещает организации продолжать свою деятельность, однако требует указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и в Интернете.

Кроме того, организациям, имеющим статус иностранного агента запрещено принимать участие в финансировании избирательных компаний в России.


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Теги: 
ФБК  суд  Минюст  статус  иностранный агент 

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