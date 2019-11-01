1 ноября. Mossovetinfo.ru – Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста о включении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в реестр иностранных агентов, сообщает пресс-служба суда.
ФБК был внесен в реестр иностранных агентов 9 октября, после того, как было выявлено несколько поступлений средств на счета фонда из-за границы. ФБК оспорил данное решение Минюста в суде.
Включение в реестр иностранных агентов означает, что организация получает финансирование и иное имущество от иностранных граждан и организаций. Включение в реестр не запрещает организации продолжать свою деятельность, однако требует указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и в Интернете.
Кроме того, организациям, имеющим статус иностранного агента запрещено принимать участие в финансировании избирательных компаний в России.
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