29 июня. Mossovetinfo.ru – В одном из домов на Шелепихинской набережной задержаны граждане, которые осуществляли подделку подписей за кандидата в депутаты Московской городской Думы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
О том, за кого из кандидатов в Мосгордуму происходила подделка подписей, не сообщается.
22:30 Общество В Москве 29 июня установлен температурный антирекорд
22:19 Происшествия Занявшиеся фальсификацией подписей за кандидата в Мосгордуму задержаны - МВД
11:30 Город (Москва и область) К 2021 году почти 30 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации
11:08 Власть Путин назвал произволом ситуацию с журналистом Голуновым
10:21 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве в ночь на 30 июня из-за велоночи
22:30 Общество В Москве 29 июня установлен температурный антирекорд
11:08 Власть Путин назвал произволом ситуацию с журналистом Голуновым
10:05 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в центре Москвы в июле из-за ремонта
19:39 Общество Команда Соболь спровоцировала волонтеров Митрохина фальсифицировать подписи
15:14 Город (Москва и область) До конца года в Москве введут в строй шесть новых станций метро