29 июня. Mossovetinfo.ru – В одном из домов на Шелепихинской набережной задержаны граждане, которые осуществляли подделку подписей за кандидата в депутаты Московской городской Думы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.



О том, за кого из кандидатов в Мосгордуму происходила подделка подписей, не сообщается.