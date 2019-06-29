Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     29.06.2019 22:19

Занявшиеся фальсификацией подписей за кандидата в Мосгордуму задержаны - МВД

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мосгордума  МГД  выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  выборы в Мосгордуму  полиция  МВД 

29 июня. Mossovetinfo.ru – В одном из домов на Шелепихинской набережной задержаны граждане, которые осуществляли подделку подписей за кандидата в депутаты Московской городской Думы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

О том, за кого из кандидатов в Мосгордуму происходила подделка подписей, не сообщается.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мосгордума  МГД  выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  выборы в Мосгордуму  полиция  МВД 

Возврат к списку

Лента новостей

22:30 Общество В Москве 29 июня установлен температурный антирекорд

22:19 Происшествия Занявшиеся фальсификацией подписей за кандидата в Мосгордуму задержаны - МВД

11:30 Город (Москва и область) К 2021 году почти 30 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации

11:08 Власть Путин назвал произволом ситуацию с журналистом Голуновым

10:21 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве в ночь на 30 июня из-за велоночи

Актуальные материалы

22:30 Общество В Москве 29 июня установлен температурный антирекорд

11:08 Власть Путин назвал произволом ситуацию с журналистом Голуновым

10:05 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в центре Москвы в июле из-за ремонта

19:39 Общество Команда Соболь спровоцировала волонтеров Митрохина фальсифицировать подписи

15:14 Город (Москва и область) До конца года в Москве введут в строй шесть новых станций метро

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru