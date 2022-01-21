Другие материалы
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Происшествия
02.02.2022, 12:21
Запрещен въезд в Россию госсекретарю МВД Черногории - МИД
2 февраля, Mossovetinfo.ru - МИД России сообщило о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретар...
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Происшествия
28.01.2022, 16:27
Депутату Мосгордумы Митрохину из-за штрафов запретили выезд из России
28 января. Mossovetinfo.ru - Экс-председателю партии «Яблоко» депутату Мосгордумы Сергею Митрохину запретили выезд и...
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Происшествия
21.01.2022, 19:19
За получение взятки задержали замглавы администрации городского округа Воскресенск
21 января. Mossovetinfo.ru - Заместитель главы администрации подмосковного Воскресенска Александр Савкин, задержан п...