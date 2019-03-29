29 марта. Mossovetinfo.ru – Защиты бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова обжаловала его арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Абызова Алексея Кирсанова.



Кирсанов сообщил, что защита просит суд отменить решение об аресте по процессуальным основаниям, и отправить Абызова под домашний арест либо выпустить под залог в миллиард рублей.



Абызов был задержан во вторник, 26 марта. В тот же день Абызову предъявили обвинение. По версии следствия, Абызов похитил 4 миллиарда рублей. Отмечается, что в результате действий Абызова были поставлены под угрозу энергетическая безопасность и устойчивое экономическое развитие нескольких регионов России. 27 марта Басманный суд Москвы арестовал Абызова до 25 мая.