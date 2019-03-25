25 марта. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет РФ завершил расследование первого уголовного дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» сообщается на официальном сайте ведомства.



По делу в качестве обвиняемых проходят 7 человек: генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания – собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова.



Богданова, Соболева и Судденок обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, а также в нарушении правил пожарной безопасности. Остальные фигуранты обвиняются в халатности.



Материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.



Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей.