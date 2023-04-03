Завершено расследование уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Москвы

7 апреля. Mossovetinfo.ru - Завершено расследование по уголовному делу в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Елены Кондрат, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, сообщает ГСУ СК России по г. Москве.



По данным следствия, Елена Кондрат располагала в силу занимаемой должности информацией о том, что ее коллега по арбитражному суду рассматривает арбитражное дело. В сентябре 2020 года обе женщины находились в одном из московских ресторанов, где Кондрат рассказала сослуживице о том, что к ней обратились лица, готовые передать денежные средства в сумме 50 тысяч долларов США в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц, проходящих по данному делу. В дальнейшем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Кондрат убеждала коллегу по арбитражному суду принять вышеуказанное решение в рамках арбитражного дела за денежное вознаграждение, а сама решила выступить посредником при передаче денежных средств. Однако та обратилась в правоохранительные органы, в связи с чем сделка прошла под контролем оперативных служб.