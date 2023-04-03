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Происшествия
07.04.2023, 21:12
Завершено расследование уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Москвы
7 апреля. Mossovetinfo.ru - Завершено расследование по уголовному делу в отношении судьи Арбитражного суда города Мо...
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Происшествия
03.04.2023, 11:33
СКР сообщил о задержании Дарьи Треповой по делу о взрыве в петербургском кафе
3 апреля. Mossovetinfo.ru - Задержана Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к преступлению по делу о взрыве в пе...
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Происшествия
03.04.2023, 09:50
Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к убийству Татарского, объявлена в розыск МВД
3 апреля. Mossovetinfo.ru - Правоохранительные органы объявили в розыск Дарью Трепову, подозреваемую в причастности ...