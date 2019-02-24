Происшествия 25.02.2019, 10:44 Здание Мосгорсуда эвакуировали из-за сообщения о бомбе

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Здание Мосгорсуда эвакуировано из-за поступившего сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает пресс-служба суда. Сообщение о бомбе поступило на электрон...

Происшествия 24.02.2019, 10:28 Режиссер Георгий Данелия попал в реанимацию в Москве

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Режиссер Георгий Данелия 23 февраля был госпитализирован в Москве в реанимацию с воспалением легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу. Гали...