Другие материалы
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Происшествия
25.02.2019, 10:44
Здание Мосгорсуда эвакуировали из-за сообщения о бомбе
25 февраля. Mossovetinfo.ru – Здание Мосгорсуда эвакуировано из-за поступившего сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает пресс-служба суда. Сообщение о бомбе поступило на электрон...
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Происшествия
24.02.2019, 14:02
Ликвидированы наркопритоны на западе Москвы в районах Раменки и Можайский
24 февраля, Mossovetinfo.ru - - Сотрудники полиции по ЗАО Москвы ликвидировали наркопритоны в районах Раменки и Можайский. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба УВД по ЗАО. «В рез...
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Происшествия
24.02.2019, 10:28
Режиссер Георгий Данелия попал в реанимацию в Москве
24 февраля. Mossovetinfo.ru – Режиссер Георгий Данелия 23 февраля был госпитализирован в Москве в реанимацию с воспалением легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу. Гали...