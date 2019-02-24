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Происшествия     25.02.2019 10:44

Здание Мосгорсуда эвакуировали из-за сообщения о бомбе

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Теги:  Мосгорсуд  эвакуация  угроза взрыва 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Здание Мосгорсуда эвакуировано из-за поступившего сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает пресс-служба суда.

Сообщение о бомбе поступило на электронную почту. Из здания эвакуированы все сотрудники и посетители. Полиция проводит проверку.


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Карта места

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Теги: 
Мосгорсуд  эвакуация  угроза взрыва 

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