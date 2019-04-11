11 апреля. Mossovetinfo.ru –Здание пресненского районного суда Москвы эвакуируют из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает РИА Новости.
В четверг в Пресненском суде проходит в том числе рассмотрение дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в хулиганстве и нанесении побоев.
Ранее в Москве из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве был эвакуирован бизнес-центр «Конвент плюс». Проверка показала, что сообщение оказалось ложным.
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