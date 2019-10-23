23 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве эвакуируют здание Совета Федерации, причина эвакуации неизвестна, сообщает РИА Новости.



В объявлении, звучащем в здании, всех просят покинуть рабочие места, при этом всех просят взять с собой документы. Также сообщается, что в здании отключены лифты.