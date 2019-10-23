23 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве эвакуируют здание Совета Федерации, причина эвакуации неизвестна, сообщает РИА Новости.
В объявлении, звучащем в здании, всех просят покинуть рабочие места, при этом всех просят взять с собой документы. Также сообщается, что в здании отключены лифты.
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