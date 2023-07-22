Другие материалы
-
Происшествия
31.07.2023, 07:35
Женщина на самокате на тротуаре сбила мужчину с ребенком на руках в Москве - дело на контроле в СК
31 июля — Mossovetinfo.ru — В средствах массовой информации сообщалось, что в Москве женщина, управляя самокатом, дви...
-
Происшествия
27.07.2023, 16:52
Мосгорсуд приговорил бывшую судью Елену Кондрат к девяти годам колонии
27 июля — Mossovetinfo.ru — Бывшая судья Арбитражного суда города Москвы Елена Кондрат признана виновной в совершен...
-
Происшествия
22.07.2023, 23:31
Число погибших при прорыве трубы в ТЦ на Кутузовском проспекте выросло до четырех - Собянин
21 июля — Mossovetinfo.ru — Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года...