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Происшествия     31.07.2023 07:35

Женщина на самокате на тротуаре сбила мужчину с ребенком на руках в Москве - дело на контроле в СК

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Теги:  электросамокат  тротуар  ребенок  травмирование  статистика  СИМ 

31 июля — Mossovetinfo.ru — В средствах массовой информации сообщалось, что в Москве женщина, управляя самокатом, двигаясь по тротуару, допустила наезд на мужчину, на руках которого находился малолетний ребенок. С полученными травмами ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь. В Главном следственном управлении СК России по городу Москве по данному факту расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ, - сообщает пресс-служба СК.

В центральный аппарат ведомства будет доложено по обстоятельствам травмирования ребенка в результате наезда электросамоката в Москве, Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СКР по Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела, - отмечается в сообщении.

30 июня Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев запросил в МВД статистику по ДТП с самокатами за апрель, май, июнь 2023.

В выходные, 1 и 2 июля, столичная ГИБДД пресекла более 2,1 тыс. нарушений правил дорожного движения пользователями велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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Теги: 
электросамокат  тротуар  ребенок  травмирование  статистика  СИМ 

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