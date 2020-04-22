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Происшествия     22.04.2020 14:16

Женщина с симптомами ОРВИ скончалась в Москве во время обследования в КТ-центре

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Теги:  ОРВИ  обследование  смерть 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Женщина с симптомами ОРВИ скончалась в Москве во время процедуры КТ-обследования, сообщает департамент здравоохранения столицы.

Женщина самостоятельно решила пройти обследование, у нее было повышенная температура (37 градусов). Во время одной из процедур женщине стало плохо, врачи предприняли реанимационные меры, вызвали скорую помощь. Бригада приехала через 7 минут, но пациентка скончалась до приезда врачей.

В течение последних трех недель женщина не обращалась в скорую помощь, в поликлинике она была в последний раз 16 апреля, в связи с травмой. Причина смерти будет установлена по результатам вскрытия.


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Теги: 
ОРВИ  обследование  смерть 

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