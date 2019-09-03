3 сентября. Mossovetinfo.ru – Суд признал жителя Люберец Владислава Синицу виновным в экстремизме и приговорил его к заключению в колонии сроком на 5 лет, сообщает РИА Новости.



31 августа Синица разместил в Twitter призывы к насилию в отношении детей силовиков. 4 августа он был задержан. При задержании Синица пытался сломать свой телефон. Синица признал размещение сообщения, которое «вызывает ненависть к сотрудникам Росгвардии и их детям и родственникам», однако вину свою не признал.



Прокуратура просила для Синицы 6 лет колонии, однако суд приговорил его к 5 годам.