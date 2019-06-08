8 июня. Mossovetinfo.ru – Журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыть наркотиков, сообщил журналистам глава международной правозащитной группы «Агора», адвокаты которой защищают Голунова, Павел Чиков.
Голунов был задержан 6 июня в районе Цветного бульвара. При досмотре у него был обнаружен метилэфедрона. Позднее, наркотики были обнаружены при обыске в квартире журналиста. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему не принадлежат. Кроме того, он заявил, что при задержани был избит.
Дело вызвало большой общественный резонанс. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил главе московского управления МВД Олегу Баранову взять расследование под личный контроль.
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