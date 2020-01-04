18:30 Путин и Эрдоган сделали заявление по ситуации на Ближнем Востоке
12:25 В мире Росавиация рекомендовала не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов
10:14 Происшествия Украинский самолет разбился в Иране, погибли 177 человек07 Января
12:59 Город (Москва и область) Движение по Соймоновскому проезду и улице Волхонке открыто
Январь 2020
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Президенты России и Турции считают, что обмен ударами между США и Ираном и использование силы любой стороной не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведут к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам.
Рекомендации даны в связи с информацией о существенных рисках для безопасности полетов.
По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.
На данный момент остаются перекрытыми улица Ильинка, Большой Черкасский переулок, Малый Черкасский переулок, Соймоновский проезд.
Участок Тверской улицы от Тверского бульвара до Моховой улицы был перекрыт с вечера 28 декабря до 6 января в связи с подготовкой и празднованием в центре столицы Нового года.
Марат Хуснуллин отметил, что две три проектируемых и строящихся домов по программе реновации не превышают высоту в 14 этажей. Еще примерно треть – высота до 24 этажей.
Метро и МЦК будут работать до двух ночи в рождественскую ночь - с 6 на 7 января.
168 маршрутов наземного транспорта будут работать до трех часов ночи в рождественскую ночь – с 6 на 7 января. Также развозить пассажиров будет автобусы 13 регулярных ночных маршрутов.
Работа городского транспорта в Москве будет продлена в Рождественскую ночь - с 6 на 7 января.
На северо-восточном участке БКЛ будет шесть станций: «Марьина Роща»», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная».
Из распоряжения президента следует, что обращение начнется в 12:00.
Рекордным по перевозке днем 2019 года для метро стало 27 декабря - 9 432 052 пассажира.
12:25 В мире Росавиация рекомендовала не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов
11:03 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в рождественскую ночь
11:00 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в Москве в рождественскую ночь
15:33 Город (Москва и область) Северо-восточный участок планируется открыть к 2022 году
15:25 Власть Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января в «Манеже»
10:45 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной
09:43 Город (Москва и область) Как работают госучреждения в Москве в новогодние праздники
09:08 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в новогодние праздники
09:07 Город (Москва и область) Как работают центры «Мои документы» в новогодние праздники
08:56 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в новогоднюю ночь