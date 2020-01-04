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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек

Лента новостей

08 Января

18:30 Путин и Эрдоган сделали заявление по ситуации на Ближнем Востоке

12:25 В мире Росавиация рекомендовала не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов

10:14 Происшествия Украинский самолет разбился в Иране, погибли 177 человек

07 Января

12:59 Город (Москва и область) Движение по Соймоновскому проезду и улице Волхонке открыто

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Актуальные материалы

12:25 В мире Росавиация рекомендовала не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов

11:03 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в рождественскую ночь

11:00 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в Москве в рождественскую ночь

15:33 Город (Москва и область) Северо-восточный участок планируется открыть к 2022 году

15:25 Власть Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января в «Манеже»

10:45 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

09:43 Город (Москва и область) Как работают госучреждения в Москве в новогодние праздники

09:08 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в новогодние праздники

09:07 Город (Москва и область) Как работают центры «Мои документы» в новогодние праздники

08:56 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в новогоднюю ночь

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