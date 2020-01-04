08.01.2020, 18:30 Путин и Эрдоган сделали заявление по ситуации на Ближнем Востоке

Президенты России и Турции считают, что обмен ударами между США и Ираном и использование силы любой стороной не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведут к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам.

Город (Москва и область) 06.01.2020, 14:54 Движение по Тверской улице возобновлено после праздничных гуляний

Участок Тверской улицы от Тверского бульвара до Моховой улицы был перекрыт с вечера 28 декабря до 6 января в связи с подготовкой и празднованием в центре столицы Нового года.