17:25 Путин освободил от должности началька управления ГИБДД по Москве Коваленко
17:21 Власть Путин подписал закон об ипотечных каникулах
17:08 Город (Москва и область) Светофоры в Москве до 5 мая перенастроили «в пользу пешеходов»
15:10 Общество Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве 2 мая
12:08 Город (Москва и область) Городские службы перешли на усиленный режим работы до конца майских праздников30 Апреля
16:40 Город (Москва и область) В дни майских праздников парковка в Москве будет бесплатной
15:26 В мире Зеленский официально объявлен победителем президентских выборов на Украине
14:31 Город (Москва и область) Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» на ВДНХ открылись после реставрации
14:01 Происшествия На мусоросжигательном заводе в Москве нашли учебные гранаты
Май 2019
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|
29
|
30
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
Ранее сообщалось, что Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию.
Ипотечные каникулы могут быть предоставлены либо в виде снижения размера периодически платежей, либо в виде временной приостановки обязательств по кредиту.
Светофоры перенастроили на 70 пешеходных переходах.
Атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба.
На время майских праздников создан специальный штаб Комплекса городского хозяйства, который будет работать в круглосуточном режиме.
С 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая парковка будет бесплатной на всех улицах Москвы, включая те, которые находятся в зоне платной парковки с тарифом в 380 рублей в час.
Официальные итоги выборов были объявлены в последний день, отведенный по закону для подсчета голосов. Ранее Владимир Зеленский обвинил ЦИК Украины в умышленном затягивании процесса подсчета голосов.
Всего в Москве насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и других водных композиций. Сезон работы московских фонтанов продлится до 1 октября.
На территории мусоросжигательного завода на улице Пехорская было обнаружено 14 гранат для подствольного гранатомета.
Проводится акарицидная обработка территорий, бесплатная вакцинация, организован пункт по приему и исследованию клещей на зараженность возбудителями клещевых инфекций, а также «горячая линия» по консультированию граждан по профилактике клещевого вирусного энцефалита.
В рамках расследования дела о мошенничестве в сфере страхования столичными полицейскими было задержано 12 человек, среди которых нет сотрудников полиции и прокуратуры.
Суд признал Подпорина виновным в «уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, совершенным в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ».
13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно
14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля
22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля
20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно