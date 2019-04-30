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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек

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01 Мая

17:25 Путин освободил от должности началька управления ГИБДД по Москве Коваленко

17:21 Власть Путин подписал закон об ипотечных каникулах

17:08 Город (Москва и область) Светофоры в Москве до 5 мая перенастроили «в пользу пешеходов»

15:10 Общество Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве 2 мая

12:08 Город (Москва и область) Городские службы перешли на усиленный режим работы до конца майских праздников

30 Апреля

16:40 Город (Москва и область) В дни майских праздников парковка в Москве будет бесплатной

15:26 В мире Зеленский официально объявлен победителем президентских выборов на Украине

14:31 Город (Москва и область) Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» на ВДНХ открылись после реставрации

14:01 Происшествия На мусоросжигательном заводе в Москве нашли учебные гранаты

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Актуальные материалы

13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ

07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно

14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля

22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля

20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть

09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно

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