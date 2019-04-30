Власть 01.05.2019, 17:21 Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Ипотечные каникулы могут быть предоставлены либо в виде снижения размера периодически платежей, либо в виде временной приостановки обязательств по кредиту.

Город (Москва и область) 30.04.2019, 16:40 В дни майских праздников парковка в Москве будет бесплатной

С 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая парковка будет бесплатной на всех улицах Москвы, включая те, которые находятся в зоне платной парковки с тарифом в 380 рублей в час.

В мире 30.04.2019, 15:26 Зеленский официально объявлен победителем президентских выборов на Украине

Официальные итоги выборов были объявлены в последний день, отведенный по закону для подсчета голосов. Ранее Владимир Зеленский обвинил ЦИК Украины в умышленном затягивании процесса подсчета голосов.

Город (Москва и область) 30.04.2019, 13:56 Роспотребнадзор сообщил о мерах против клещевых инфекционных заболеваний

Проводится акарицидная обработка территорий, бесплатная вакцинация, организован пункт по приему и исследованию клещей на зараженность возбудителями клещевых инфекций, а также «горячая линия» по консультированию граждан по профилактике клещевого вирусного энцефалита.