Общество 07.09.2019, 14:56 Илья Яшин вышел из спецприемника после отбытия пятого административного ареста

С 29 июля московские суды пять раз арестовывали Яшина на 10 суток а организацию и призывы к участию в несанкционированных акциях.

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