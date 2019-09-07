10:32 Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок
08:00 Город (Москва и область) В Москве проходит эксперимент по электронному голосованию
08:00 Город (Москва и область) В столице проходят выборы в Мосгордуму
07:36 Город (Москва и область) Более 28 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму07 Сентября
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Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.
Путин проголосовал в воскресенье избирательном участке номер 2151, который находится в Российской академии наук.
Всего в Москве открыто 3616 избирательных участков.
Электронное голосование в порядке эксперимента проходит в трех избирательных округах.
Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.
Всего проголосовали 28079 человек или 0,39% от общего числа избирателей (7,2 миллиона человек).
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08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок
08:00 Город (Москва и область) В Москве проходит эксперимент по электронному голосованию
08:00 Город (Москва и область) В столице проходят выборы в Мосгордуму
07:36 Город (Москва и область) Более 28 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму
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