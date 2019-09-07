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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек

Лента новостей

08 Сентября

10:32 Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок

08:00 Город (Москва и область) В Москве проходит эксперимент по электронному голосованию

08:00 Город (Москва и область) В столице проходят выборы в Мосгордуму

07:36 Город (Москва и область) Более 28 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму

07 Сентября

19:13 Город (Москва и область) В День города в Москве установлен мировой рекорд по хайлайну

16:10 Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову - МВД

15:32 Город (Москва и область) В Москве завершено строительство самой большой школы в России

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Актуальные материалы

08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок

08:00 Город (Москва и область) В Москве проходит эксперимент по электронному голосованию

08:00 Город (Москва и область) В столице проходят выборы в Мосгордуму

07:36 Город (Москва и область) Более 28 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму

13:32 В мире Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате 35 на 35 завершен - Москалькова

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