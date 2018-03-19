13:30 В России Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования
11:21 Город (Москва и область) Вестибюль станции метро «Спортивная» возле стадиона «Лужники» открыли после ремонта
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11:04 Город (Москва и область) Часть квартир при застройке в Левобережном отдадут под программу реновации
08:22 Происшествия Провал грунта произошел при строительстве метро на юго-востоке Москвы
08:04 Город (Москва и область) В Москве создали программное обеспечение для управления дронами-курьерами19 Марта
20:02 Происшествия СК проверяет сообщение СМИ о дебоше на борту самолета Москва – Гоа
19:45 Другое Более 6 тысяч жителей Москвы призовут на военную службу весной
18:26 В России Путин: основное, чем мы будем заниматься, – прежде всего внутренняя повестка дня
Если этого не произойдет, мессенджер могут через суд заблокировать на территории России.
Вестибюль был закрыт весной 2017 года.
В течение 48 часов Саркози должны или отпустить, или предъявить обвинение.
Под программу реновации будет выделено порядка 65 000 квадратных метров недвижимости комплексной жилой застройки.
ЧП произошло при строительстве станции метро «Юго-Восточная» - просел грунт на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская.
Программа, которую разработали в технополисе «Москва», связывает коптер с мобильным приложением, через которое задаются маршруты полета.
В СМИ ранее появилась информация о дебоше на борту самолета, который летел по маршруту Москва – Гоа 16 марта.
Призыв на военную службу в Москве проводится два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Выборы президента России прошли 18 марта. Путин набрал более 76 процентов голосов.
С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты 3 станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект».
20 марта – день весеннего равноденствия. В этот день на всем земном шаре и ночь длятся по 12 часов.
Открытие нового входа облегчит доступ в парк и музей «Гараж», создаст новое общественное пространство. Длина пешеходной зоны превысит 200 метров.
16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю
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