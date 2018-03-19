Другое 19.03.2018, 19:45 Более 6 тысяч жителей Москвы призовут на военную службу весной‍

Призыв на военную службу в Москве проводится два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

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