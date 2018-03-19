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Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек

Лента новостей

20 Марта

13:30 В России Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования

11:21 Город (Москва и область) Вестибюль станции метро «Спортивная» возле стадиона «Лужники» открыли после ремонта

11:18 В мире Во Франции задержали Николя Саркози

11:04 Город (Москва и область) Часть квартир при застройке в Левобережном отдадут под программу реновации

08:22 Происшествия Провал грунта произошел при строительстве метро на юго-востоке Москвы

08:04 Город (Москва и область) В Москве создали программное обеспечение для управления дронами-курьерами

19 Марта

20:02 Происшествия СК проверяет сообщение СМИ о дебоше на борту самолета Москва – Гоа

19:45 Другое Более 6 тысяч жителей Москвы призовут на военную службу весной‍

18:26 В России Путин: основное, чем мы будем заниматься, – прежде всего внутренняя повестка дня

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Актуальные материалы

16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю

10:05 Другое На Паралимпиаде в Пхёнчхане российская сборная заняла второе место

11:49 В мире МИД России объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата

12:15 В России Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию

10:39 Город (Москва и область) ФАС намерена возбудить дела против аэропортов Москвы из-за такси

08:20 Город (Москва и область) Власти Москвы пока не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации

16:22 В мире Великобритания высылает 23 российских дипломата - Мэй

14:48 Город (Москва и область) Более 1,3 тысячи отелей Москвы прошли сертификацию в рамках подготовки к ЧМ-2018

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