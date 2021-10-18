16:34 Собянин: москвичи старше 60 лет должны соблюдать домашний режим
16:32 Город (Москва и область) Собянин: работодатели в Москве обязаны перевести на удаленную не менее 30 процентов сотрудников
14:10 Власть Голикова предложила Путину сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими
12:53 Происшествия В суд направлено дело о мошенничестве депутата Тверского района Кетеван Хараидзе
12:26 Общество В Москве за сутки госпитализировали 1267 человек с COVID-1918 Октября
19:37 Общество Реальная политика начинается с ремонта скамейки во дворе
17:04 Происшествия Прокуратура опубликовала статистику преступлений в Москве за 9 месяцев 2021 года
16:43 В России Электронные паспорта граждан РФ планируется начать выдавать до конца 2022 года
16:07 В мире Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО
Тех, кто переболел коронавирусом за последний год или сделал прививку, эти ограничения не касаются.
Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников.
Хараидзе была задержана 17 июня.
В Москве за сутки госпитализировали 1267 человек с COVID-19, на ИВЛ — 639 пациентов
«И не забывайте рассказывать про ваши реальные дела»
Подавляющее большинство совершили мужчины в возрасте от 30 до 49 лет без постоянного источника дохода.
Электронный документ, как планируется, будет представлен в двух видах.
Это связано с решением Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства России.
"Восстановление в общем себя исчерпало" - глава Минэкономразвития Решетников
За сутки госпитализировано 1267 человек, на ИВЛ находятся 639 человек.
Зафиксировано 998 летальных исходов.
10:07 В России В России вступили в силу новые правила подключения к газораспределительным сетям
17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин
14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам
22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент
17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии
14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве