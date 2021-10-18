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Лента новостей

19 Октября

16:34 Собянин: москвичи старше 60 лет должны соблюдать домашний режим

16:32 Город (Москва и область) Собянин: работодатели в Москве обязаны перевести на удаленную не менее 30 процентов сотрудников

14:10 Власть Голикова предложила Путину сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими

12:53 Происшествия В суд направлено дело о мошенничестве депутата Тверского района Кетеван Хараидзе

12:26 Общество В Москве за сутки госпитализировали 1267 человек с COVID-19

18 Октября

19:37 Общество Реальная политика начинается с ремонта скамейки во дворе

17:04 Происшествия Прокуратура опубликовала статистику преступлений в Москве за 9 месяцев 2021 года

16:43 В России Электронные паспорта граждан РФ планируется начать выдавать до конца 2022 года

16:07 В мире Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО

13:58 В России Рост экономики России остановился

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10:07 В России В России вступили в силу новые правила подключения к газораспределительным сетям

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

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