16:30 Собянин внес изменения в список ограничений в Москве во время нерабочей недели
16:26 Общество Теплая и ясная погода ожидается в Москве 28и 29 марта
15:06 В мире Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
14:59 Город (Москва и область) Транспорт в Москве в нерабочую неделю будет работать по графику выходных
14:44 В России Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесены на 8 и 9 июня
14:17 Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре
13:38 В России Новую дату голосования по изменениям в Конституцию определят после нормализации ситуации с коронавирусом
13:20 Власть Принятые в Москве меры против коронавируса распространят на всю страну - Мишустин
В правительство Москвы поступили многочисленные обращения граждан и бизнеса в связи с введенными ограничениями на работу городских предприятий и организаций. Рассмотрев эти обращения, власти ряд приняли решений.
В ночное время температура +2..+7°, днем воздух будет прогреваться до +14°.
Ранее в Великобритании заразился коронавирусом наследник британского престола принц Чарльз Уэльский
Ночные автобусные маршруты будут работать как обычно.
Решение о возможном продолжении школьных каникул с 6 апреля и далее или об организации учебного процесса после этой даты, будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.
Задержан гражданин России 1993 года рождения, причастный к подготовке теракта.
На настоящий момент в России коронавирусной инфекцией заболели уже 1036 человек.
Премьер-министр также призвал граждан отказаться от развлечений и поездок на предстоящей неделе и оставаться в своих домах.
Объявленная президентом России нерабочая неделя не распространяется на службы и организации, которые заняты в обеспечении жизнедеятельности.
За прошедшие сутки в Московской области выявлено еще 8 заболевших коронавирусом.
Таким образом, число заболевших коронавирусом в столице возросло до 703 человек.
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 196 новых случая заболевания в 16 регионах.
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений
08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек