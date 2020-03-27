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27 Марта

16:30 Собянин внес изменения в список ограничений в Москве во время нерабочей недели

16:26 Общество Теплая и ясная погода ожидается в Москве 28и 29 марта

15:06 В мире Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

14:59 Город (Москва и область) Транспорт в Москве в нерабочую неделю будет работать по графику выходных

14:44 В России Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесены на 8 и 9 июня

14:17 Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре

13:38 В России Новую дату голосования по изменениям в Конституцию определят после нормализации ситуации с коронавирусом

13:20 Власть Принятые в Москве меры против коронавируса распространят на всю страну - Мишустин

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Актуальные материалы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений

08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек

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