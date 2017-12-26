Спорт 26.12.2017, 17:52 Квинси Промес стал лучшим футболистом России 2017 года

26 декабря. Mossovetinfo.ru – Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу еженедельника «Футбол». В опросе приняли участие 279 ж...