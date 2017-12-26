Другие материалы
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Спорт
09.01.2018, 09:40
Количество дешевых билетов для россиян на матчи ЧМ-2018 может быть увеличено еще на 100 тыс
Москва, 9 января /Mossovetinfo.ru/ - Оргкомитет «Россия-2018» ведет переговоры с Международной федерацией футбола (FIFA) об увеличении числа дешевых билетов для россиян еще на 80-100 тысяч. С высокой ...
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Спорт
27.12.2017, 12:48
Правительство одобрило безвизовый въезд по карте зрителя на ЧМ-2018
27 декабря. Mossovetinfo.ru –Правительство России одобрило законопроект о безвизовом въезде по персонифицированной карте болельщика (FAN ID) для зрителей чемпионата мира по футболу 2018 года, кото...
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Спорт
26.12.2017, 17:52
Квинси Промес стал лучшим футболистом России 2017 года
26 декабря. Mossovetinfo.ru – Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу еженедельника «Футбол». В опросе приняли участие 279 ж...