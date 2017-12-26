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Спорт     09.01.2018 09:40

Количество дешевых билетов для россиян на матчи ЧМ-2018 может быть увеличено еще на 100 тыс

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Теги:  FIFA  Россия-2018  билеты  13 марта 

Москва, 9 января /Mossovetinfo.ru/ - Оргкомитет «Россия-2018» ведет переговоры с Международной федерацией футбола (FIFA) об увеличении числа дешевых билетов для россиян еще на 80-100 тысяч. С высокой долей вероятности они поступят в продажу с 13 марта.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию, поступившую от Гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина.

В настоящее время цена самого дешевого билета на матчи группового этапа турнира для россиян составляет 1280 рублей. Всего FIFA выделила 350 тысяч таких билетов.

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Теги: 
FIFA  Россия-2018  билеты  13 марта 

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