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Спорт     26.12.2017 17:52

Квинси Промес стал лучшим футболистом России 2017 года

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Теги:  футбол  спорт  Спартак  Квинси Промес 

26 декабря. Mossovetinfo.ru – Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу еженедельника «Футбол».

В опросе приняли участие 279 журналистов ведущих российских изданий. Называть можно было футболистов, которые в 2017 году выступали в чемпионате России, а также российских футболистов, играющих в зарубежных клубах.

Всего в опросе были названы имена 42 футболистов. Промес набрал 419 очков. Второе место занял одноклубник Промеса – капитан «Спартака» Денис Глушаков, набравший 277 очков. Третье место с 254 очками занял нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

Еженедельник «Футбол» определяет лучшего футболиста страны с 1964 года.


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Карта места

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Теги: 
футбол  спорт  Спартак  Квинси Промес 

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