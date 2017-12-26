26 декабря. Mossovetinfo.ru – Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу еженедельника «Футбол».
В опросе приняли участие 279 журналистов ведущих российских изданий. Называть можно было футболистов, которые в 2017 году выступали в чемпионате России, а также российских футболистов, играющих в зарубежных клубах.
Всего в опросе были названы имена 42 футболистов. Промес набрал 419 очков. Второе место занял одноклубник Промеса – капитан «Спартака» Денис Глушаков, набравший 277 очков. Третье место с 254 очками занял нападающий «Краснодара» Федор Смолов.
Еженедельник «Футбол» определяет лучшего футболиста страны с 1964 года.
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