26 декабря. Mossovetinfo.ru – Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу еженедельника «Футбол».



В опросе приняли участие 279 журналистов ведущих российских изданий. Называть можно было футболистов, которые в 2017 году выступали в чемпионате России, а также российских футболистов, играющих в зарубежных клубах.



Всего в опросе были названы имена 42 футболистов. Промес набрал 419 очков. Второе место занял одноклубник Промеса – капитан «Спартака» Денис Глушаков, набравший 277 очков. Третье место с 254 очками занял нападающий «Краснодара» Федор Смолов.



Еженедельник «Футбол» определяет лучшего футболиста страны с 1964 года.