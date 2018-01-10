Упрощаются возможности безвизового въезда при проведении в России чемпионата мира по футболу 2018 года

10 января. Mossovetinfo.ru – Законопроектом, внесенным накануне правительством России в Госдуму, упрощаются возможности безвизового въезда при проведении в России чемпионата мира по футболу 2018 года.



Так, в пояснительной записке к проекту отмечается, что законопроектом предлагается установить одинаковый период для безвизового въезда зрителей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (далее – чемпионат) на территорию России по персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Этот период будет начинаться за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последнего матча чемпионата.



Действие карты зрителя в электронной форме для въезда в Россию в те же сроки, что и действие карты зрителя на бумажном носителе, создаст более комфортные условия для иностранных зрителей, прибывающих в Россию, позволит избежать рисков, связанных с оформлением ими заявок на получение карты зрителя на бумажном носителе незадолго до начала матча, приведёт к повышению уровня обслуживания зрителей чемпионата.



В настоящее время Законом о чемпионате для зрителей чемпионата установлена возможность безвизового въезда на территорию России при наличии персонифицированной карты зрителя на бумажном носителе – в течение периода, начинающегося за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчивающегося через 10 дней после даты проведения последнего матча чемпионата, а в электронной форме – в течение периода, начинающегося за 72 часа до начала первого матча чемпионата и заканчивающегося в день последнего матча чемпионата.