Расписание работы новогодних площадок на Тверской улице 1 января 2018 года

27 декабря. Mossovetinfo.ru - В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" 31 декабря, 1 и 2 января улица Тверская, главная московская улица, станет пешеходной. На участке длиной 2,3 километра — от Манежной площади до Триумфальной, а также на улицах Охотный ряд и Моховая — откроются десять тематических площадок.



Каждая из десяти площадок будет посвящена любимым во всем мире спектаклям, операм и балетам и получит свое оригинальное название — "Обыкновенное чудо" (Тверская улица, 27–31), "Щелкунчик" (Тверская улица, 21–25), "Садко" (Тверская улица, 19 — Тверской бульвар), "Каменный цветов" (Тверская улица, 15–17), "Сказы Бажова" (Тверская улица, 15), "Снежная королева" (Тверская улица, 9–13), "Снегурочка" (Тверская улица, 5/6–9), "Руслан и Людмила" (Тверская улица, 1–3), "Сказка о царе Салтане" (улица Охотный ряд), "Золотой петушок" (Театральный проезд).



Расписание работы новогодних площадок на Тверской улице 1 января (информация предоставлена Оргкомитетом цикла уличных городских мероприятий “Московские сезоны”)

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО



Адрес: Тверская улица, д. 27-31



Главная тема этой площадки — пьеса Е. Л. Шварца о любви, которая преодолеет любое препятствие на пути к долгожданному счастью. Будем удивлять гостей научными опытами и перфомансами, выступлениями воздушных гимнастов и душевными новогодними спектаклями.



11:00 Ансамбль старинной музыки Alta Capella. Театрализованное действо "В замке и на площади"

11:45 Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр "Карамболь". Сцены из мюзикла "Шербургские зонтики", режиссер Василий Бархатов

12:45 Российский Роговой Оркестр. Театрализованный концерт "Охотничья музыка"

13:30 Московский театр "Тень". Теневой спектакль "Волшебная флейта"

14:30 Оркестр саксофонистов. Художественный руководитель Леонид Друтин. Театрализованный концерт "Навстречу празднику"

15:15 Красноярский государственный Театр Юного Зрителя. Спектакль "Сон в летнюю ночь"

16:30 Театр "Снарк". Спектакль "Все праздники в один день"

17:45 Камерная капелла "Русская консерватория". Новогодняя программа "Музыкальное чудо". Художественное слово – Александр Долинский

18:45 "Российский Роговой Оркестр". Театрализованный концерт "Охотничья музыка"

19:30 Театр "Эскизы в пространстве". Спектакль "Волшебный лес"

20:30 Опера для скрипки и ученого "Галилео"

Идея проекта принадлежит заслуженной артистка РФ, скрипачке Елене Ревич.

Соавторы проекта: директор образовательных программ Политехнического музея Иван Боганцев и доктор физико-математических наук Григорий Амосов.

Композиторы: Дмитрий Курляндский и Павел Карманов. При участии ансамбля Questa Musica. Дирижер – Филипп Чижевский

21:30 Ансамбль старинной музыки Alta Capella

Театрализованное действо "В замке и на площади"

22:15 Группа ARTEMIEV. Театрализованный концерт на тему пьесы Е. Шварца. Солист Павел Артемьев





Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



постановка Кирилла Вытоптова «Обыкновенное чудо»





Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



мастер–классы по игре в Панну, или футбольный фристайл в формате "один на один". Показательные выступления с участием всех желающих без возрастных ограничений каждый час по 10 минут





ЩЕЛКУНЧИК

Адрес: Тверская улица д. 21-25



Каждая постановка, концерт и перфоманс на этой площадке пронизан главной темой знаменитой сказки "Щелкунчик". Фантастическая история о мечте и чудесных приключениях. Для вас выступит Большой Джазовый оркестр Петра Востокова, оркестр Волынщиков Москвы и другие музыкальные коллективы, а также будут идти спектакли, оперы, балет и прозвучит джазовая сюита по мотивам сказки.



11:00 All In Orchestra

12:00 Московский Новый Драматический Театр. Спектакль "Стойкий оловянный солдатик"

12:45 Оркестр Волынщиков Москвы, художественный руководитель Артемий Воробьев. "Рождественская и Новогодняя музыка для волынок"

13:30 Евгений Гринько

14:30 Оркестр RockestraLive

15:30 Специальный проект Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Балет "Щелкунчик"

16:15 Первое выступление участников шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ — переосмысление классического сюжета "Щелкунчика" в пластическом танце

16:30 Ансамбль старинной музыки Alta Capella. Театрализованное представление "Ренессанс Джаз"

17:00 Второе выступление участников шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ

17:15 Специальный проект Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Балет "Щелкунчик"

18:15 Театральный дом "Домашний театр". Спектакль "Щелкунчик"

19:15 Ансамбль старинной музыки Alta Capella. Театрализованное представление "Ренессанс Джаз"

20:00 Московский театр Новая Опера имени Евгения Владимировича Колобова. "Щелкунчик. Опера"

21:00 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. Балетные сюиты на тему сказки "Щелкунчик". Режиссеры-постановщики и балетмейстеры – Екатерина Миронова, Александр Сомов.

22:00 Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова

Джазовая сюита "Щелкунчик", концертное исполнение



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



"Щелкунчик" в постановке режиссера Кирилла Вытоптова, художника Наны Абдрашитовой и композитора Олега Гитаркина — основателя легендарной группы "Нож для Frau Muller"





САДКО

Адрес: Тверская улица д. 19 (пересечение с Тверским бульваром)



Фольклорный герой гусляр Садко представит на этой площадке многообразие и многонациональность культуры России. Вы увидите постановки по сказке "Садко" и одноименный театрализованный концерт. На площадке будут звучать русские, хакасские, кавказские народные сказания и мелодии, монгольский и бурятский фольклор, тувинский этно-джаз-рок, а также музыка популярных исполнителей.



11:00 Этно-джаз мастерская Art-Tradition

12:00 Академический хор Русской песни, художественный руководитель Николай Азаров. Русская народная театрализованная программа "Странствия Садко".

12:45 Тбилисские вокалисты "Театральный квартет" и солистка, композитор и художественный руководитель Кети Габисиани

13:45 Ансамбль древнерусской духовной музыки "Сирин". Театрализованный концерт "Старинные песнопения"

14:30 Анна Гофман & Mazal Bueno Orquesta

15:30 Олена Подлужная и ансамбль народов Сибири "Нарули". Этно-музыка Сибири

16:15 Группа "Намгар". Московский музыкальный коллектив, играющий в стиле world ethno fusion

17:15 Ансамбль гусляров "Купина". Концертная программа "От Садко до наших дней"

18:15 Камерный Музыкальный Театр "Эль Арт". Спектакль "Садко". Музыкальное театрализованное представление "Путешествие в Древнюю Русь"

19:15 Симфонический Оркестр Moscow City. Сцены из оперы "Садко" c солистами Большого театра, Новой Оперы, Центра Оперного пения им. Галины Вишневской и Сити Оперы

20:15 Академический хор Русской песни, художественный руководитель Николай Азаров. Русская народная театрализованная программа "Странствия Садко".

21:00 Тувинская группа "Хартыга"

22:00 Группа Folkbeat



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



спектакль "Садко" в постановке режиссера Николая Семенова





Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки —



"Русские качели" — выступления профессиональных цирковых артистов

"Ладья" — занятия по гребле на специальных тренажерах для всех желающих без возрастных ограничений







КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Адрес: Тверская улица д. 15-17



Сказ Бажова "Каменный цветок" поведает о силе природы и искусства, борьбе человека и стихии. Приходите вдохновляться и смотреть спектакли о взаимоотношениях природы и человека.



11:00 Академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики "Италмас". Театрализованный концерт "Уральский хоровод"

12:00 Группа Fire Granny

13:15 Ансамбль солистов Московского Музыкального Общества "Русская Рапсодия". Театрализованный концерт "Музыкальный фейерверк"

14:15 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. Балетные сюиты на тему сказки "Каменный цветок". Режиссеры-постановщики и балетмейстеры — Екатерина Миронова, Александр Сомов.

15:15 Труппа "Рупор". "Сказы Бажова. Каменный цветок" на музыку Вадима Каверина

16:15 Государственный русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной. Спектакль "Серебряное копытце"

17:30 Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, Екатеринбург. Концертная театрализованная программа "Изумруд"

18:15 Группа Black Kandinsky

19:15 Труппа "Рупор". Спектакль "Медной горы хозяйка"

20:15 Академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республик "Италмас". Театрализованный концерт "Уральский хоровод"

21:15 Группа "Кот Билли Бонса"

22:15 Специальный проект Михаила Мищенко. Современный мультимедийный спектакль-перформанс по сказам Бажова



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



постановка режиссера Николая Семенова







Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



памп–трек — 10–минутные заезды на велосипедах и беговелах по 62–метровой трассе, отвечающей стандартам World Cup. К заезду допускаются все желающие старше трех лет. Мастер–классы профессионалов и показательные выступления.







СКАЗЫ БАЖОВА

Адрес: Тверская улица д. 15



Марафон спектаклей молодежных и студенческих театров от

международного фестиваля-школы современного искусства

TERRITORIЯ.



80 участников из 15 городов России – Воронежа,

Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Кемерово, Костромы,

Красноярска, Магадана, Москвы, Петрозаводска, Ростова-на-

Дону, Севастополя, Тобольска, Тюмени соберутся в Москве,

чтобы показать гостям фестиваля театральные постановки на

темы знаменитых бажовских сказов, провести открытые уроки

по современной хореографии, музыкальному театру,

мастерству драматического актера.



Объединит все спектакли в единое гармоничное действие

режиссер и сценограф лауреат "Золотой маски", Филипп

Григорьян, известный неожиданными творческими решениями и

работами с мультижанровыми проектами. В роли ведущих выступят актеры Мастерской Дмитрия Брусникина



12-часовой марафон стартует 31 декабря в 12:00 и будет

проходить в то же время каждый день работы площадки.





11:15 Магаданский колледж искусств. Магадан. Спектакль "Голубая змейка"

11:45 Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Москва. Спектакль "Каменный цветок"

12:15 Театральный институт Б. Щукина. Москва. Спектакль "Горный мастер"

13:00 Молодежная театральная студия Act.Opus. Калининград. Разговорный перфоманс "Малахитовая шкатулка"

13:45 Казанское театральное училище. Казань. Спектакль "Голубая змейка"

14:15 Кемеровский государственный институт культуры. Кемерово. Спектакль "Кошачьи уши"

14:45 Екатеринбургский государственный театральный институт. Екатеринбург. Мастерская А. Неустроева. Спектакль "Синюшкин Колодец"

15:30 Карельский колледж культуры и искусств. Петрозаводск. Спектакль "Горный мастер"

16:15 Екатеринбургский государственный театральный институт. Екатеринбург Мастерская А. Фукалова. Спектакль "Серебряное копытце"

17:00 Школа танца "ЦЕХ". Москва. Пластический перфоманс по сказам Бажова

17:45 Мобильный интерактивный театр "Мягкий знак". Севастополь. Спектакль "Малахитовая шкатулка"

18:30 Театр современной драмы "Вспышка". Красноярск. Спектакль "Таю…то"

19:00 Молодежный театр "Ремарка". Тюмень. Спектакль "Огневушка-поскакушка"

19:20 Школа танца "Диалог Данс". Кострома. Хореографический перфоманс "Хозяйка медной горы"

19:45 Школа танца "Диалог Данс". Кострома. Хип-хоп перфоманс "Огневушка-поскакушка"

20:05 Творческое объединение "Маяк". Ростов-на-Дону. "Сказ о том, как Степан Медной Горы хозяйку встретил"

20:20 Stand Up Цимермана

20:55 Школа-студия МХАТ. Москва. Мастерская Д. Брусникина. Спектакль "Бажов 1.0"

21:30 Воронежский государственный институт искусств. Воронеж. Спектакль "Золото"

22:05 Специальный проект театра “Балет Москва”. Спектакль “Новый Сказ”, хореограф Артем Игнатьев



Уличный спектакль



В течение всего период работы площадки



постановка режиссера Николая Семенова









СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Адрес: Тверская улица д. 9-13



На этой площадке вы попадете в настоящую зимнюю историю, послушаете классические произведения Глинки, Чайковского, Моцарта, Баха, увидите спектакль–балет по мотивам сказки "Снежная королева" и насладитесь выступлениями известных музыкальных коллективов.



11:00 Московский театр музыки и драмы Стаса Намина. Спектакль "Снежная королева"

12:15 Ансамбль "Страдиваленки"

13:15 Камерный струнный оркестр "Music Atis", художественный руководитель Станислав Самойлов.

Музыкально-поэтическая сказка "Снежная королева". Сказку читает актриса Ксения Караева в сопровождении музыки русских и западноевропейских классиков

14:00 Акапельная группа Rain Drops

14:30 Первое выступление участников шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ — классическая история Андерсена, переданная пластическим танцем

14:45 Специальный проект Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Балет "Спящая красавица" (1 акт)

15:45 Камерный Струнный оркестр "Music Atis", художественный руководитель Станислав Самойлов. Музыкально-поэтическая сказка "Снежная королева". Сказку читает актриса Ксения Караева в сопровождении музыки русских и западноевропейских классиков

16:30 Второе выступление участников шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ

16:45 Специальный проект Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Спектакль "Спящая красавица" (2 акт)

17:45 Алиса Тен

18:30 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. "Новогодний карнавал со звёздами Большого театра" в постановке Д. Белянушкина

19:30 Красноярский государственный Театр Юного Зрителя. Спектакль "Снежная королева" (1 акт)

20:15 Красноярский государственный Театр Юного Зрителя. Спектакль "Снежная королева" (2 акт)

21:00 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. Спектакль "История Кая и Герды" в постановке Д. Белянушкина

22:15 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. Балетные сюиты на тему сказки "Спящая Красавица". Режиссеры-постановщики и балетмейстеры – Екатерина Миронова, Александр Сомов



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



уличный иммерсивный спектакль режиссера Егора Матвеева





Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



скалодром — подъем на стену замка Снежной королевы, возрастное ограничение "12 плюс". Мастер–классы профессиональных альпинистов



зиплайн (скоростной спуск на карабине) — 30–метровая трасса для всех совершеннолетних посетителей







СНЕГУРОЧКА

Адрес: Тверская улица д. 5/6–9



Какой Новый год без Снегурочки! Ее любят все, от мала до велика. Именно эта знаменитая девушка станет главной героиней на площадке. Но молодая девушка является главным персонажем не только "Снегурочки", но и таких сказок, как "Золушка", "Дюймовочка", "Белоснежка и семь гномов". Эти истории мы покажем для вас в виде мюзиклов и театральных представлений, чтобы раскрыть многогранность женского образа в русском искусстве.



11:00 Камерный струнный оркестр Music Atis, художественный руководитель Станислав Самойлов. Музыкально-поэтическая сказка "Снегурочка". Сказку читает актриса Ксения Караева в сопровождении музыки русских и западноевропейских классиков

12:00 Независимый театральный проект (Санкт-Петербург) и композитор Александр Маноцков. Современная опера "Снегурочка"

13:00 Анна Ворфоломеева

14:15 Московский Новый Драматический Театр. Спектакль "Морозко"

15:15 Программа "Снежная арфа" совместно с балетными номерами

16:00 Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр "Карамболь". Спектакль "12 месяцев", режиссер Антон Оконешников

17:00 Театр-студия "Грань", Новокуйбышевск. Спектакль "Снежинка", режиссер Денис Бокурадзе

18:00 Группа Jekka

19:15 Симфонический оркестр под управлением Ильи Гайсина и артисты Мариинского театра

20:15 Московский Драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Спектакль "12 месяцев"

21:15 Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета. Спектакль "Снегурочка" (1 акт)

22:00 Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета. Спектакль "Снегурочка" (2 акт)

Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



уличный иммерсивный спектакль режиссера Егора Матвеева





Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



Большой футбол — игра для всех желающих без возрастных ограничений. Две команды по шесть человек



Бои подушками на бревне — без возрастных ограничений, до двух побед







РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

Адрес: Тверская улица д.1-3



Площадка по мотивам поэмы Александра Пушкина, проникнутой темой любви и безграничной преданности, с участием фантастических существ, колдунов, магов и ведьм. Поэмы о борьбе со злом и победой добра. Здесь мы расскажем вам совершенно разные истории, но об одном прекрасном чувстве — любви.



11:00 Государственный Духовой Оркестр России. Музыка из оперы "Руслан и Людмила" М. Глинки

12:00 Государственный ансамбль "Мелодион" и актер Театра «Ленком» Евгений Бойцов. Поэма "Руслан и Людмила" под аккомпанемент живой музыки и песочную анимацию

13:00 Самарский государственный академический театр оперы и балета Театрализованная концертная программа "Grande оперетта"

13:45 Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, Екатеринбург. Программа "Бродвей-land"

15:00 Академический хор Русской песни, художественный руководитель Николай Азаров. Театрализованная хоровая программа "Застольные песни"

15:45 Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы". Хореографический спектакль "Кленовый сад", хореограф Татьяна Баганова

16:30 Продюсерский центр "Триумф". Мюзикл "Черномор"

17:30 Компания современного танца "Диалог Данс", Кострома.

Хореографический спектакль "Любовные воспоминания", хореограф Татьяна Караванова

18:15 Мастерская Дмитрия Брусникина, режиссер Юрий Квятковский

Отрывок из спектакля «Евгений Онегин. Сцены из романа»

19:15 Хореографическая Мастерская Анны Балецкой, Тюмень

Хореографический спектакль "Каренина"

20:15 Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр "Карамболь". "Мелодии любви". Концертное представление по страницам популярных музыкальных фильмов и киномюзиклов

21:15 Независимый театр "Трикстер". "Руслан и Людмила"

22:15 Симфонический оркестр под управлением Ильи Гайсина и артисты Мариинского театра. Театрализованный гала-концерт, увертюры и арии из оперы "Руслан и Людмила" с солистами Мариинского театра



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



спектакль режиссера Алисы Селецкой



Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



мини–гольф — игра для всех желающих без возрастных ограничений. 9 лунок







СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

Адрес: улица Охотный Ряд, д.1



В поисках тем для сценических площадок на улице Тверская мы не могли обойти вниманием и не сделать отдельную сцену, посвященную творчеству поэта А.С.Пушкина. Многообразие сюжетов, как детских, так и юношеских и взрослых, большое количество музыкальных произведений, написанных на тексты поэта, драматических спектаклей и балетов позволяют нам безгранично разнообразить программу данной сцены не только жанрово и сюжетно, но и подобрать разнообразный музыкальный материал от классических произведений до современных.



11:00 Московский драматический Театр "АпАРТе". Спектакль "Сказка о царе Салтане"

12:00 Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. Спектакль "Сказка о Царе Салтане", режиссер Анна Зуева

13:00 Пермский академический Театр-Театр. Спектакль "На всякого мудреца… и всё-всё-всё…", режиссер Борис Мильграм

14:15 Московский Государственный Симфонический Оркестр для детей и юношества и Алиса Гребенщикова. "Сказка о Царе Салтане", художественное слово — Алиса Гребенщикова

15:30 Московский Государственный Симфонический Оркестр для детей и юношества и артисты Мариинского театра. Отрывки из оперы "Сказка о Царе Салтане"

16:30 Оркестр Jazz Dance Orchestra

17:15 Независимый театр "Трикстер". "Сказка, которая не была написана"

18:15 Государственный Духовой Оркестр России. Музыкальный концерт "Сказка о Царе Салтане"

19:15 Пермский академический Театр-Театр. Спектакль «Сказка о Царе Салтане», режиссер Ирина Ткаченко

20:30 Камерный мужской хор "Перезвон". Русские народные песни и хоровая музыка на стихи Пушкина

21:15 Государственный Ансамбль "Мелодион" и актер театра "Ленком" Евгений Бойцов. "Сказка о царе Салтане" под аккомпанемент живой музыки и песочную анимацию

22:15 Продюсерский центр "Триумф". Мюзикл "Черномор"



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



постановка режиссера Сергея Щедрина







Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



Боулинг — для всех желающих без возрастных ограничений. По два броска на участника



Бочка — балансирование на доске. Традиционная русская забава без возрастных ограничений







ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК

Адрес: ул. Моховая, 13-15



Площадка для всех любителей животных! Здесь и спектакли о животных, цирковые номера, музыкальные произведения, посвященные братьям нашим меньшим, а также батуты, волшебные фокусы и даже оперные арии по мотивам одноименной сказки Пушкина.





11:00 Группа The Soul Surfers

12:15 Симфонический Оркестр "Moscow City" и артисты Мариинского театра. Сцены из оперы Н.А.Римского-Корсакова "Золотой Петушок"

13:15 Самарская государственная филармония. Спектакль "Конек-горбунок"

14:15 Государственный Духовой Оркестр России. Концерт "Карнавал животных"

15:15 Московский театр музыки и драмы Стаса Намина. Мюзикл "Бременские музыканты"

16:30 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. Балетные сюиты на тему сказки "Золотой Петушок". Режиссеры-постановщики и балетмейстеры – Екатерина Миронова, Александр Сомов.

17:30 Ансамбль солистов Московского Музыкального Общества "Русская Рапсодия". Театрализованный концерт "Русские кружева"

18:30 Группа Vougal

19:15 Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета. Мюзикл "Странствия Нильса", режиссер Мария Романова

20:30 Омский драматический академический театр драмы

Спектакль "Как рождается сказка", режиссер Олег Теплоухов

21:30 Специальный проект студенческого объединения "Колорит"

Балет "Золотой Петушок", балетмейстер Николай Василенко

22:15 Оркестр Jazz Dance Orchestra



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



интерактивное представление в постановке режиссера Юрия Квятковского







Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



Батут — арена площадью 170 квадратных метров в распоряжении всех желающих без возрастных ограничений. Непрерывно будут выступать профессиональные акробаты



Балансборд — "ковер–самолет" для упражнений на равновесие. Без возрастных ограничений.















