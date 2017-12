Расписание работы новогодних площадок на Тверской улице 2 января

27 декабря. Mossovetinfo.ru - В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" 31 декабря, 1 и 2 января улица Тверская, главная московская улица, станет пешеходной. На участке длиной 2,3 километра — от Манежной площади до Триумфальной, а также на улицах Охотный ряд и Моховая — откроются десять тематических площадок.



Каждая из десяти площадок будет посвящена любимым во всем мире спектаклям, операм и балетам и получит свое оригинальное название — "Обыкновенное чудо" (Тверская улица, 27–31), "Щелкунчик" (Тверская улица, 21–25), "Садко" (Тверская улица, 19 — Тверской бульвар), "Каменный цветов" (Тверская улица, 15–17), "Сказы Бажова" (Тверская улица, 15), "Снежная королева" (Тверская улица, 9–13), "Снегурочка" (Тверская улица, 5/6–9), "Руслан и Людмила" (Тверская улица, 1–3), "Сказка о царе Салтане" (улица Охотный ряд), "Золотой петушок" (Театральный проезд).





Справка ИА "Моссовет":

Расписание работы новогодних площадок на Тверской улице

2 января

(информация предоставлена Оргкомитетом цикла уличных городских мероприятий “Московские сезоны”)



ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Адрес: Тверская улица, д. 25-31



Главная тема этой площадки — пьеса Е. Л. Шварца о любви, которая преодолеет любое препятствие на пути к долгожданному счастью. Будем удивлять гостей научными опытами и перфомансами, выступлениями воздушных гимнастов и душевными новогодними спектаклями.



11:00 Красноярский государственный Театр Юного Зрителя. Спектакль "Сон в летнюю ночь"

12:15 "Российский Роговой Оркестр". Театрализованный концерт "Охотничья музыка"

13:00 Театр "Эскизы в пространстве". Спектакль "Волшебный лес"

14:00 Московский театр "Тень". Теневой спектакль "Волшебная флейта"

15:00 Московский Драматический Театр имени Пушкина. "Новогодние стихи и песни"

15:45 Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр "Карамболь". Сцены из мюзикла "Шербургские зонтики", режиссер Василий Бархатов

16:45 Театр "Снарк". Спектакль "Все праздники в один день"

18:00 Оркестр саксофонистов. Художественный руководитель Леонид Друтин. Театрализованный концерт "Навстречу празднику"

19:00 Московский Молодежный Камерный Оркестр. Музыкальный спектакль на музыку Г. Гладкова по пьесе Е. Шварца "Обыкновенное чудо". Актер П. Артемьев, Ф. Степанов, И. Сухорецкая, режиссер В. Алферов

20:00 Опера для скрипки и ученого "Галилео"

Идея проекта пренадлежит заслуженной артистка РФ, скрипачке Елене Ревич.

Соавторы проекта: директор образовательных программ Политехнического музея Иван Боганцев и доктор физико-математических наук Григорий Амосов.

Композиторы: Дмитрий Курляндский и Павел Карманов. При участии ансамбля Questa Musica. Дирижер – Филипп Чижевский

21:00 Русский инженерный театр АХЕ, Санкт-Петербург. Спектакль Plug’n’Play 2, режиссеры Максим Исаев и Павел Семченко

22:15 Группа Black Kandinsky













Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



постановка Кирилла Вытоптова «Обыкновенное чудо»





Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



мастер–классы по игре в Панну, или футбольный фристайл в формате "один на один". Показательные выступления с участием всех желающих без возрастных ограничений каждый час по 10 минут





ЩЕЛКУНЧИК

Адрес: Тверская улица д. 21-25



Каждая постановка, концерт и перфоманс на этой площадке пронизан главной темой знаменитой сказки "Щелкунчик". Фантастическая история о мечте и чудесных приключениях. Для вас выступит Большой Джазовый оркестр Петра Востокова, оркестр Волынщиков Москвы и другие музыкальные коллективы, а также будут идти спектакли, оперы, балет и прозвучит джазовая сюита по мотивам сказки.



11:00 Ансамбль старинной музыки Alta Capella. Театрализованное представление "Ренессанс Джаз"

11:45 Ансамбль "Страдиваленки"

12:30 Первое выступление участников шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ — переосмысление классического сюжета "Щелкунчика" в пластическом танце

12:45 Оркестр Волынщиков Москвы, художественный руководитель Артемий Воробьев. "Рождественская и Новогодняя музыка для волынок"

13:15 Второе выступление участников шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ

13:30 CoffeetimeBand. Акапельное шоу "С Новым годом!"

14:30 Специальный проект Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Балет "Щелкунчик"

15:30 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. Балетные сюиты на тему сказки "Щелкунчик". Режиссеры-постановщики и балетмейстеры – Екатерина Миронова, Александр Сомов.

16:30 Московский Новый Драматический Театр. Спектакль "Стойкий оловянный солдатик"

17:15 Специальный проект Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Балет "Щелкунчик"

18:15 Театральный дом "Домашний театр". Спектакль "Щелкунчик"

19:00 Группа Newlux

20:00 Московский театр Новая Опера имени Евгения Владимировича Колобова. "Щелкунчик. Опера"

21:00 Евгений Гринько

22:00 Группа Radio Kamerger





Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



"Щелкунчик" в постановке режиссера Кирилла Вытоптова, художника Наны Абдрашитовой и композитора Олега Гитаркина — основателя легендарной группы "Нож для Frau Muller"







САДКО

Адрес: Тверская улица д. 19 (пересечение с Тверским бульваром)



Фольклорный герой гусляр Садко представит на этой площадке многообразие и многонациональность культуры России. Вы увидите постановки по сказке "Садко" и одноименный театрализованный концерт. На площадке будут звучать русские, хакасские, кавказские народные сказания и мелодии, монгольский и бурятский фольклор, тувинский этно-джаз-рок, а также музыка популярных исполнителей.



11:00 Ансамбль гусляров "Купина". Концертная программа "От Садко до наших дней"

12:00 Этно–джаз мастерская Art-Tradition

13:00 Симфонический Оркестр Moscow City. Сцены из оперы «Садко» c солистами Большого театра, Новой Оперы, Центра Оперного пения им. Галины Вишневской и Сити Оперы

13:45 Олена Подлужная и ансамбль народов Сибири "Нарули". Этно-музыка Сибири

14:30 Тбилисские вокалисты "Театральный квартет" и солистка, композитор и художественный руководитель Кети Габисиани

15:30 Ансамбль древнерусской духовной музыки "Сирин".

Театрализованный концерт "Старинные песнопения"

16:15 Камерный Музыкальный Театр "Эль Арт". Музыкальное театрализованное представление "Путешествие в Древнюю Русь"

17:15 Ансамбль солистов "Русская Рапсодия" и вокалистка

Театрализованный концерт "Краски Мира"

18:15 Группа "Намгар"

19:15 Тувинская группа "Хартыга"

20:15 Академический хор Русской песни, художественный руководитель Николай Азаров. Русская народная театрализованная программа "Странствия Садко".

21:00 Группа Mgzavrebi

22:00 Группа Folkbeat





Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



спектакль "Садко" в постановке режиссера Николая Семенова





Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки —



"Русские качели" — выступления профессиональных цирковых артистов



"Ладья" — занятия по гребле на специальных тренажерах для всех желающих без возрастных ограничений









КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Адрес: Тверская улица д. 15-17



Сказ Бажова "Каменный цветок" поведает о силе природы и искусства, борьбе человека и стихии. Приходите вдохновляться и смотреть спектакли о взаимоотношениях природы и человека.



11:00 Академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики "Италмас". Театрализованный концерт "Уральский хоровод"

12:00 Государственный русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной. Спектакль "Серебряное копытце"

13:15 Оркестр Куш

14:15 Академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики "Италмас". Театрализованный концерт "Уральский хоровод"

15:15 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. Балетные сюиты на тему сказки "Каменный цветок". Режиссеры-постановщики и балетмейстеры — Екатерина Миронова, Александр Сомов.

16:15 Государственный Академический Малый Театр. Сцены из спектакля "Бедность не порок"

17:00 Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, Екатеринбург. Концертная театрализованная программа "Изумруд"

18:00 Труппа "Рупор". Спектакль "Медной горы хозяйка"

19:00 Московский детский музыкальный театр "Экспромт". Спектакль "Медной горы хозяйка"

20:15 Мириам Сехон Jazz Band

21:15 Труппа "Рупор". "Сказы Бажова. Каменный цветок" на музыку Вадима Каверина

22:15 Специальный проект Михаила Мищенко. Современный мультимедийный спектакль–перформанс по сказам Бажова



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



постановка режиссера Николая Семенова





Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



памп–трек — 10–минутные заезды на велосипедах и беговелах по 62–метровой трассе, отвечающей стандартам World Cup. К заезду допускаются все желающие старше трех лет. Мастер–классы профессионалов и показательные выступления.







СКАЗЫ БАЖОВА

Адрес: Тверская улица д. 15





Марафон спектаклей молодежных и студенческих театров от

международного фестиваля-школы современного искусства

TERRITORIЯ.



80 участников из 15 городов России – Воронежа,

Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Кемерово, Костромы,

Красноярска, Магадана, Москвы, Петрозаводска, Ростова-на-

Дону, Севастополя, Тобольска, Тюмени соберутся в Москве,

чтобы показать гостям фестиваля театральные постановки на

темы знаменитых бажовских сказов, провести открытые уроки

по современной хореографии, музыкальному театру,

мастерству драматического актера.



Объединит все спектакли в единое гармоничное действие

режиссер и сценограф лауреат "Золотой маски", Филипп

Григорьян, известный неожиданными творческими решениями и

работами с мультижанровыми проектами. В роли ведущих выступят актеры Мастерской Дмитрия Брусникина.



12-часовой марафон стартует 31 декабря в 12:00 и будет

проходить в то же время каждый день работы площадки.



11:15 Магаданский колледж искусств. Магадан. Спектакль "Голубая змейка"

11:45 Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Москва. Спектакль "Каменный цветок"

12:15 Театральный институт Б. Щукина. Москва. Спектакль "Горный мастер"

13:00 Молодежная театральная студия Act.Opus. Калининград. Разговорный перфоманс "Малахитовая шкатулка"

13:45 Казанское театральное училище. Казань. Спектакль "Голубая змейка"

14:15 Кемеровский государственный институт культуры. Кемерово. Спектакль "Кошачьи уши"

14:45 Екатеринбургский государственный театральный институт. Екатеринбург. Мастерская А. Неустроева. Спектакль "Синюшкин Колодец"

15:30 Карельский колледж культуры и искусств. Петрозаводск. Спектакль "Горный мастер"

16:15 Екатеринбургский государственный театральный институт. Екатеринбург Мастерская А. Фукалова. Спектакль "Серебряное копытце"

17:00 Школа танца "ЦЕХ". Москва. Пластический перфоманс по сказам Бажова

17:45 Мобильный интерактивный театр "Мягкий знак". Севастополь. Спектакль "Малахитовая шкатулка"

18:30 Театр современной драмы "Вспышка". Красноярск. Спектакль "Таю…то"

19:00 Молодежный театр "Ремарка". Тюмень. Спектакль "Огневушка-поскакушка"

19:20 Школа танца "Диалог Данс". Кострома. Хореографический перфоманс "Хозяйка медной горы"

19:45 Школа танца "Диалог Данс". Кострома. Хип-хоп перфоманс "Огневушка-поскакушка"

20:05 Творческое объединение "Маяк". Ростов-на-Дону. "Сказ о том, как Степан Медной Горы хозяйку встретил"

20:20 Stand Up Цимермана

20:55 Школа-студия МХАТ. Москва. Мастерская Д. Брусникина. Спектакль "Бажов 1.0"

21:30 Воронежский государственный институт искусств. Воронеж. Спектакль "Золото"

22:05 Специальный проект театра “Балет Москва”. Спектакль “Новый Сказ”, хореограф Артем Игнатьев



Уличный спектакль



В течение всего период работы площадки



постановка режиссера Николая Семенова





СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Адрес: Тверская улица д. 9-13



На этой площадке вы попадете в настоящую зимнюю историю, послушаете классические произведения Глинки, Чайковского, Моцарта, Баха, увидите спектакль–балет по мотивам сказки "Снежная королева" и насладитесь выступлениями известных музыкальных коллективов.



11:00 Московский Академический Театр танца "Гжель". Спектакль "Снежная Королева" (1 акт)

11:45 Московский Академический Театр танца "Гжель". Спектакль "Снежная Королева" (2 акт)

12:30 Первое выступление участников шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ — классическая история Андерсена, переданная пластическим танцем

12:45 Акапельная группа Rain Drops

13:15 Второе выступление участников шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ

13:30 Красноярский государственный Театр Юного Зрителя. Спектакль "Снежная Королева" (1 акт)

14:15 Красноярский государственный Театр Юного Зрителя. Спектакль "Снежная королева" (2 акт)

15:00 Московский театр музыки и драмы Стаса Намина. Спектакль "Снежная королева"

16:15 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. Балетные сюиты на тему сказки "Спящая Красавица". Режиссеры-постановщики и балетмейстеры – Екатерина Миронова, Александр Сомов.

17:15 Группа "Кот Билли Бонса"

18:00 Специальный проект Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Балет "Спящая красавица"

19:00 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. "Новогодний карнавал со звёздами Большого театра" в постановке Д. Белянушкина

20:00 Специальный проект Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Балет "Спящая красавица"

21:00 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. Спектакль "История Кая и Герды" в постановке Д. Белянушкина

22:15 Questa Musica, художественный руководитель и дирижер — Филипп Чижевский. Музыкальное шоу "ЗимА"



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



уличный иммерсивный спектакль режиссера Егора Матвеева





Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



скалодром — подъем на стену замка Снежной королевы, возрастное ограничение "12 плюс". Мастер–классы профессиональных альпинистов



зиплайн (скоростной спуск на карабине) — 30–метровая трасса для всех совершеннолетних посетителей







СНЕГУРОЧКА

Адрес: Тверская улица д. 5/6–9



Какой Новый год без Снегурочки! Ее любят все, от мала до велика. Именно эта знаменитая девушка станет главной героиней на площадке. Но молодая девушка является главным персонажем не только "Снегурочки", но и таких сказок, как "Золушка", "Дюймовочка", "Белоснежка и семь гномов". Эти истории мы покажем для вас в виде мюзиклов и театральных представлений, чтобы раскрыть многогранность женского образа в русском искусстве.





11:00 Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр "Карамболь". Спектакль "12 месяцев", режиссер Антон Оконешников

12:00 Московский Новый Драматический Театр. Спектакль "Морозко"

13:00 Программа "Снежная арфа" совместно с балетными номерами

13:45 Независимый театральный проект (Санкт-Петербург) и композитор Александр Маноцков. Современная опера "Снегурочка"

14:45 Московский Драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Спектакль "12 месяцев"

15:45 Театр-студия "Грань", Новокуйбышевск. Спектакль "Снежинка", режиссер Денис Бокурадзе

16:45 Группа Jekka

18:00 Московский Музыкальный театр Геликон-опера под руководством Дмитрия Бертмана. Новогоднее представление для детей "Школа Снегурочек"

19:15 Камерный струнный оркестр Music Atis, художественный руководитель Станислав Самойлов. Музыкально-поэтическая сказка "Снегурочка". Сказку читает актриса Ксения Караева в сопровождении музыки русских и западноевропейских классиков

20:15 Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета Спектакль "Снегурочка" (1 акт)

21:00 Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета Спектакль "Снегурочка" (2 акт)

22:00 ВИА "Татьяна"



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



уличный иммерсивный спектакль режиссера Егора Матвеева







Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



Большой футбол — игра для всех желающих без возрастных ограничений. Две команды по шесть человек



Бои подушками на бревне — без возрастных ограничений, до двух побед







РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

Адрес: Тверская улица д.1-3



Площадка по мотивам поэмы Александра Пушкина, проникнутой темой любви и безграничной преданности, с участием фантастических существ, колдунов, магов и ведьм. Поэмы о борьбе со злом и победой добра. Здесь мы расскажем вам совершенно разные истории, но об одном прекрасном чувстве — любви.



11:00 Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, Екатеринбург. Программа "Бродвей-land"

12:15 Мужской хор Сретенского монастыря. Хоры из оперы "Руслан и Людмила" в переложении для мужского хора и популярные русские народные песни

13:15 Академический хор Русской песни, художественный руководитель Николай Азаров. Театрализованная хоровая программа "Застольные песни"

14:00 Группа The Soul Surfers

15:00 Самарский государственный академический театр оперы и балета Театрализованная концертная программа "Grande оперетта"

15:45 Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы". Хореографический спектакль "Кленовый сад", хореограф Татьяна Баганова

16:30 Государственный ансамбль "Мелодион" и актер Театра "Ленком" Евгений Бойцов. Поэма "Руслан и Людмила" под аккомпанемент живой музыки и песочную анимацию

17:30 Компания современного танца "Диалог Данс", Кострома

Хореографический спектакль "Любовные воспоминания", хореограф Татьяна Караванова

18:15 Мастерская Дмитрия Брусникина, режиссер Юрий Квятковский

Отрывок из спектакля "Онегин. Сцены из романа"

19:15 Хореографическая Мастерская Анны Балецкой, Тюмень. Хореографический спектакль "Каренина".

20:15 Продюсерский центр "Триумф”. Мюзикл “Черномор"

21:15 Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр "Карамболь". "Мелодии любви". Концертное представление по страницам популярных музыкальных фильмов и киномюзиклов

22:15 Независимый театр "Трикстер". "Руслан и Людмила"



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



спектакль режиссера Алисы Селецкой





Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



мини–гольф — игра для всех желающих без возрастных ограничений. 9 лунок







СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

Адрес: улица Охотный Ряд, д.1



В поисках тем для сценических площадок на улице Тверская мы не могли обойти вниманием и не сделать отдельную сцену, посвященную творчеству поэта А.С.Пушкина. Многообразие сюжетов, как детских, так и юношеских и взрослых, большое количество музыкальных произведений, написанных на тексты поэта, драматических спектаклей и балетов позволяют нам безгранично разнообразить программу данной сцены не только жанрово и сюжетно, но и подобрать разнообразный музыкальный материал от классических произведений до современных.



11:00 Московский драматический Театр "АпАРТе". Спектакль "Сказка о царе Салтане"

12:00 Группа "Не Сейчас"

12:45 Пермский академический Театр-Театр. Спектакль "Сказка о Царе Салтане", режиссер Ирина Ткаченко

14:00 Пермский академический Театр-Театр. Спектакль "На всякого мудреца… и всё-всё-всё…", режиссер Борис Мильграм

15:15 Камерный мужской хор "Перезвон". Русские народные песни и хоровая музыка на стихи Пушкина

16:00 Московский Государственный Симфонический Оркестр для детей и юношества и Алиса Гребенщикова. "Сказка о Царе Салтане", художественное слово — Алиса Гребенщикова

17:15 Группа Radio Kamerger

18:15 Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. Спектакль "Сказка о Царе Салтане", режиссер Анна Зуева

19:15 Государственный Ансамбль "Мелодион" и актер театра "Ленком" Евгений Бойцов. "Сказка о царе Салтане" под аккомпанемент живой музыки и песочную анимацию

20:15 Независимый театр "Трикстер". "Сказка, которая не была написана"

21:15 Группа Vanyn

22:15 Продюсерский центр "Триумф". Мюзикл "Черномор"



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



постановка режиссера Сергея Щедрина





Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



Боулинг — для всех желающих без возрастных ограничений. По два броска на участника



Бочка — балансирование на доске. Традиционная русская забава без возрастных ограничений







ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК

Адрес: ул. Моховая, 13-15



Площадка для всех любителей животных! Здесь и спектакли о животных, цирковые номера, музыкальные произведения, посвященные братьям нашим меньшим, а также батуты, волшебные фокусы и даже оперные арии по мотивам одноименной сказки Пушкина.



11:00 Московский Государственный Симфонический Оркестр для детей и юношества и Алиса Гребенщикова. Сказка "Золотой петушок"

12:15 Государственный Ансамбль "Мелодион" и актер Театра "Ленком" Евгений Бойцов. "Сказка о Золотом петушке"

13:15 Московский Художественный Академический Театр имени Чехова

Музыкальный спектакль "Конёк-Горбунок"

14:00 Самарская государственная филармония. Спектакль "Конек-горбунок"

15:00 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. Балетные сюиты на тему сказки "Золотой Петушок" . Режиссеры–постановщики и балетмейстеры — Екатерина Миронова, Александр Сомов.

16:00 Специальный проект студенческого объединения "Колорит".

Балет "Золотой Петушок", балетмейстер Николай Василенко

17.30 Государственный Театр Наций. Музыкально–драматическое представление "Сказка о Золотом Петушке"

18:15 Омский драматический академический театр драмы. Спектакль "Как рождается сказка", режиссер Олег Теплоухов

19:00 Симфонический оркестр под управлением Ильи Гайсина

20:00 Московский театр музыки и драмы Стаса Намина. Мюзикл "Бременские музыканты"

21:15 Группа Vougal

22:15 Группа Billy's Band



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



интерактивное представление в постановке режиссера Юрия Квятковского





Спортивные мероприятия

В течение всего периода работы площадки



Батут — арена площадью 170 квадратных метров в распоряжении всех желающих без возрастных ограничений. Непрерывно будут выступать профессиональные акробаты



Балансборд — "ковер–самолет" для упражнений на равновесие. Без возрастных ограничений.