Расписание работы новогодних площадок на Тверской улице 31 декабря

27 декабря. Mossovetinfo.ru - В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" 31 декабря, 1 и 2 января улица Тверская, главная московская улица, станет пешеходной. На участке длиной 2,3 километра — от Манежной площади до Триумфальной, а также на улицах Охотный ряд и Моховая — откроются десять тематических площадок, на которых выступят труппы главных театров страны, джазовые и симфонические оркестры, рок–группы и популярные исполнители. Всего гостей ждет более 150 представлений с участием 3500 артистов и музыкантов! Кроме того, на площадках праздничной Тверской посетителей ждут спортивные шоу и мастер-классы, а также специальное новогоднее меню от московских рестораторов.



Каждая из десяти площадок будет посвящена любимым во всем мире спектаклям, операм и балетам и получит свое оригинальное название — "Обыкновенное чудо" (Тверская улица, 27–31), "Щелкунчик" (Тверская улица, 21–25), "Садко" (Тверская улица, 19 — Тверской бульвар), "Каменный цветов" (Тверская улица, 15–17), "Сказы Бажова" (Тверская улица, 15), "Снежная королева" (Тверская улица, 9–13), "Снегурочка" (Тверская улица, 5/6–9), "Руслан и Людмила" (Тверская улица, 1–3), "Сказка о царе Салтане" (улица Охотный ряд), "Золотой петушок" (Театральный проезд).





Справка ИА "Моссовет" : Расписание работы новогодних площадок на Тверской улице

31 декабря



ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Адрес: Тверская улица, д. 27-31



Главная тема этой площадки — пьеса Е. Л. Шварца о любви, которая преодолеет любые препятствия на пути к долгожданному счастью. Будем удивлять гостей научными опытами и перфомансами, выступлениями воздушных гимнастов и душевными новогодними спектаклями.



12:00 Ансамбль старинной музыки Alta Capella. Театрализованное действо "В замке и на площади"

12:45 Театр "Снарк". Спектакль "Все праздники в один день"

14:00 Авторский театр "Эскизы в пространстве". Спектакль "Волшебный лес"

15:00 Российский Роговой Оркестр. Театрализованный концерт "Охотничья музыка"

15:45 Оркестр саксофонистов. Художественный руководитель Леонид Друтин. Театрализованный концерт "Навстречу празднику"

16:30 Опера для скрипки и ученого "Галилео"

Идея проекта принадлежит заслуженной артистка РФ, скрипачке Елене Ревич. Соавторы проекта: директор образовательных программ Политехнического музея Иван Боганцев и доктор физико-математических наук Григорий Амосов.

Композиторы: Дмитрий Курляндский и Павел Карманов. При участии ансамбля Questa Musica. Дирижер – Филипп Чижевский

17:30 Российский Роговой Оркестр. Театрализованный концерт "Охотничья музыка"

18:15 Московский Молодежный Камерный Оркестр.

Музыкальный спектакль на музыку Геннадия Гладкова по пьесе Евгения Шварца "Обыкновенное чудо". Роли исполняют: Павел Артемьев, Федор Степанов, Инна Сухорецкая. Режиссер Виктор Алферов

19:15 Красноярский государственный Театр Юного Зрителя. Спектакль "Сон в летнюю ночь"

20:30 Московский театр "Тень". Теневой спектакль "Волшебная флейта"

21:15 Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр "Карамболь". Сцены из мюзикла "Шербургские зонтики", режиссер Василий Бархатов

22:15 Группа Artemiev









Новогодняя ночь



00:05 Камерная капелла "Русская консерватория". Художественный руководитель и дирижер – Николай Хондзинский. Новогодняя программа "Музыкальное чудо". Художественное слово — Александр Долинский (13 лет).

01:00 Группа Therr Maitz. Яркие представители российской независимой сцены

02:00 Группа ГШ/Glintshake. Популярная российская группа, исполняющая музыку на стыке рока и джаза.



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



постановка Кирилла Вытоптова “Обыкновенное чудо”



Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



мастер–классы по игре в Панну, или футбольный фристайл в формате "один на один". Показательные выступления с участием всех желающих без возрастных ограничений каждый час по 10 минут







ЩЕЛКУНЧИК

Адрес: Тверская улица д. 21-25



Каждая постановка, концерт и перформанс на этой площадке посвящены знаменитой сказке "Щелкунчик". Фантастическая история о мечте и чудесных приключениях. Для вас выступит Большой Джазовый оркестр Петра Востокова, оркестр Волынщиков Москвы и другие музыкальные коллективы, а также будут идти спектакли, оперы, балет и прозвучит джазовая сюита по мотивам сказки.



12:00 Московский Новый Драматический Театр. Спектакль "Стойкий оловянный солдатик"

12:45 Оркестр RockestraLive. Музыкальная программа "Щелкунчик"

13:45 Оркестр Волынщиков Москвы, Художественный руководитель Артемий Воробьев. "Рождественская и Новогодняя музыка для волынок"

14:30 Ансамбль старинной музыки Alta Capella. Театрализованное представление "Ренессанс Джаз"

15:15 Группа Newlux

16:15 Московский театр Новая Опера имени Евгения Владимировича Колобова. "Щелкунчик. Опера"

17:15 Оркестр Волынщиков Москвы, художественный руководитель Артемий Воробьев. "Рождественская и Новогодняя музыка для волынок"

17:45 Первое выступление участников шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ — переосмысление классического сюжета "Щелкунчика" в пластическом танце

18:00 Ансамбль старинной музыки Alta Capella. Театрализованное представление "Ренессанс Джаз"

18:30 Второе выступление участников шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ

18:45 CoffeetimeBand. Акапельное шоу "С Новым годом!"

19:30 Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова

Джазовая сюита "Щелкунчик", концертное исполнение

20:30 Специальный проект Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Балет "Щелкунчик"

21:30 Театральный дом "Домашний театр". Теневой спектакль "Щелкунчик"

22:30 Специальный проект Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Балет "Щелкунчик"



Новогодняя ночь



00:05 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. Балетные сюиты на тему сказки "Щелкунчик". Режиссеры–постановщики и балетмейстеры — Екатерина Миронова, Александр Сомов.

01:00 Группа "Самое Большое Простое Число" (СБПЧ). Российская группа, созданная Кириллом Ивановым и группой "Ёлочные игрушки"

02:00 Группа Radio Kamerger.

Симфонический панк, барокко-рок, классическое струнное трио в дерзком диалоге с трубой и барабанами



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



"Щелкунчик" в постановке режиссера Кирилла Вытоптова, художника Наны Абдрашитовой и композитора Олега Гитаркина — основателя легендарной группы "Нож для Frau Muller"







САДКО

Адрес: Тверская улица д. 19 (пересечение с Тверским бульваром)



Фольклорный герой гусляр Садко представит на этой площадке многообразие многонациональной культуры России. Вы увидите постановки по сказке "Садко" и одноименный театрализованный концерт. На площадке будут звучать русские, хакасские, кавказские народные сказания и мелодии, монгольский и бурятский фольклор, тувинский этно-джаз-рок, а также музыка популярных исполнителей.



12:00 Московский Академический Театр танца "Гжель". Русские танцы

13:00 Ансамбль древнерусской духовной музыки "Сирин". Театрализованный концерт "Старинные песнопения"

13:45 Камерный Музыкальный Театр "Эль Арт". Спектакль "Садко". Музыкальное театрализованное представление "Путешествие в Древнюю Русь"

14:45 Академический хор Русской песни, художественный руководитель Николай Азаров. Русская народная театрализованная программа "Странствия Садко".

15:30 Тбилисские вокалисты "Театральный квартет" и солистка, композитор и художественный руководитель Кети Габисиани

16:30 Олена Подлужная и ансамбль народов Сибири "Нарули". Этно–музыка Сибири

17:15 Группа "Намгар". Московский музыкальный коллектив, играющий в стиле world ethno fusion

18:15 МамаЗима

19:15 Этно-джаз мастерская "Art-Tradition"

20:15 Анна Гофман & Mazal Bueno Orquesta

21:15 Ансамбль гусляров "Купина". Концертная программа "От Садко до наших дней"

22:15 Симфонический Оркестр "Moscow City"

Сцены из оперы "Садко" с солистами Большого театра, Новой Оперы, Центра Оперного пения им. Галины Вишневской и Сити Оперы

23:00 Алиса Тен



Новогодняя ночь

00:05 Группа "Иван Купала"

01:00 Тувинская группа "Хартыга"

02:00 Группа Oligarkh



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



спектакль "Садко" в постановке режиссера Николая Семенова



Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки —



"Русские качели" — выступления профессиональных цирковых артистов



"Ладья" — занятия по гребле на специальных тренажерах для всех желающих без возрастных ограничений







КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Адрес: Тверская улица д. 15-17



Сказ Бажова "Каменный цветок" поведает о силе природы и искусства, борьбе человека и стихии. Приходите вдохновляться и смотреть спектакли о взаимоотношениях природы и человека.



12:00 Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, Екатеринбург. Концертная театрализованная программа "Изумруд"

13:00 Государственный русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной. Спектакль "Серебряное копытце"

14:15 Академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики "Италмас". Театрализованный концерт "Уральский хоровод"

15:15 Труппа "Рупор". Спектакль "Медной горы хозяйка"

16:15 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. Балетные сюиты на тему сказки "Каменный цветок". Режиссеры–постановщики и балетмейстеры — Екатерина Миронова, Александр Сомов.

17:15 Академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики "Италмас". Театрализованный концерт "Уральский хоровод"

18:15 Государственный Академический Малый Театр. Сцены из спектакля "Бедность не порок"

19:00 Театр "Экспромт"

Спектакль "Медной горы хозяйка"

20:15 Ансамбль солистов Московского Музыкального Общества "Русская Рапсодия" Театрализованный концерт "Музыкальный фейерверк"

21:30 Труппа "Рупор". "Сказы Бажова. Каменный цветок" на музыку Вадима Каверина

22:30 Специальный проект Михаила Мищенко. Современный мультимедийный спектакль–перформанс по сказам Бажова





Новогодняя ночь



00:05 Группа "Кот Билли Бонса"

01:00 Группа "Пролетарское танго"

02:00 Варвара Визбор



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



постановка режиссера Николая Семенова



Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



памп–трек — 10-минутные заезды на велосипедах и беговелах по 62-метровой трассе, отвечающей стандартам World Cup. К заезду допускаются все желающие старше трех лет. Мастер–классы профессионалов и показательные выступления.







СКАЗЫ БАЖОВА

Адрес: Тверская улица д. 15



Марафон спектаклей молодежных и студенческих театров от

международного фестиваля-школы современного искусства

TERRITORIЯ.



80 участников из 15 городов России – Воронежа,

Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Кемерово, Костромы,

Красноярска, Магадана, Москвы, Петрозаводска, Ростова-на-Дону,

Севастополя, Тобольска, Тюмени соберутся в Москве, чтобы показать

гостям фестиваля театральные постановки на темы знаменитых

бажовских сказов, провести открытые уроки по современной

хореографии, музыкальному театру, мастерству драматического

актера.



Объединит все спектакли в единое гармоничное действие режиссер и

сценограф лауреат "Золотой маски", Филипп Григорьян, известный

неожиданными творческими решениями и работами с

мультижанровыми проектами. Вести новогоднее шоу будут артисты Мастерской Дмитрия Брусникина



12-часовой марафон стартует 31 декабря в 12:00 и будет проходить в

то же время каждый день работы площадки.



12:15 Магаданский колледж искусств. Магадан. Спектакль "Голубая змейка"

12:45 Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Москва спектакль "Каменный цветок"

13:15 Театральный институт Б. Щукина. Москва. Спектакль "Горный мастер"

14:00 Молодежная театральная студия Act.Opus. Калининград. Разговорный перфоманс "Малахитовая шкатулка"

14:45 Казанское театральное училище. Казань. Спектакль "Голубая змейка"

15:15 Кемеровский государственный институт культуры. Кемерово. Спектакль "Кошачьи уши"

15:45 Екатеринбургский государственный театральный институт. Екатеринбург. Мастерская А. Неустроева. Спектакль "Синюшкин Колодец"

16:30 Карельский колледж культуры и искусств. Петрозаводск. Спектакль "Горный мастер"

17:15 Школа танца "ЦЕХ". Москва. Пластический перфоманс по сказам Бажова

18:00 Школа-студия МХАТ. Москва. Мастерская Д. Брусникина Спектакль "Бажов 1.0"

18:45 Мобильный интерактивный театр "Мягкий знак". Севастополь.Спектакль "Малахитовая шкатулка"

19:30 Школа танца "Диалог Данс". Кострома. Хореографический перфоманс "Хозяйка медной горы"

20:00 Школа танца "Диалог Данс". Кострома. Хип-хоп перфоманс "Огневушка-поскакушка"

20:30 Театр современной драмы "Вспышка". Красноярск. Спектакль "Таю…то"

21:00 Молодежный театр "Ремарка". Тюмень. Спектакль "Огневушка-поскакушка"

21:30 Екатеринбургский государственный театральный институт. Екатеринбург. Мастерская А. Фукалова. Спектакль "Серебряное копытце".

22:00 Stand Up Цимермана

22:30 Творческое объединение "Маяк". Ростов-на-Дону. "Сказ о том, как Степан Медной Горы хозяйку встретил"

23:35 Концерт артистов Театра Наций

02:00 Концерт артистов Гоголь-Центра

Уличный спектакль



В течение всего период работы площадки



постановка режиссера Николая Семенова







СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Адрес: Тверская улица д. 9-13



На этой площадке вы послушаете классические произведения Глинки, Чайковского, Моцарта, Баха, увидите спектакль–балет по мотивам сказки "Снежная королева" и насладитесь выступлениями известных музыкальных коллективов.



12:00 Специальный проект Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Балет "Спящая красавица"

13:00 Дмитрий Носков и оркестр "Круглый Бенд" под управлением Алексея Круглова

13:30 Первое выступление участников шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ — классическая история Андерсена, переданная пластическим танцем

13:45 Красноярский государственный Театр Юного Зрителя. Спектакль "Снежная Королева" (1 акт)

14:30 Красноярский государственный Театр Юного Зрителя. Спектакль "Снежная королева" (2 акт)

15:00 Второе выступление участников шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ

15:15 Специальный проект Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Балет "Спящая красавица"

16:15 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. Балетные сюиты на тему сказки "Спящая Красавица". Режиссеры-постановщики и балетмейстеры – Екатерина Миронова, Александр Сомов.

17:00 Праздничный концерт от телеканала МОСКВА 24

18:15 Московский Академический Театр танца "Гжель". Спектакль "Снежная королева" (1 акт)

19:00 Московский Академический Театр танца "Гжель".

Спектакль "Снежная королева" (2 акт)

20:00 Московский театр музыки и драмы Стаса Намина. Спектакль "Снежная королева"

21:15 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. Спектакль "История Кая и Герды" в постановке Д. Белянушкина

22:30 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. "Новогодний карнавал со звёздами Большого театра" в постановке Д.Белянушкина



Новогодняя ночь

00:05 Оркестр и хор Questa Musica. Художественный руководитель и дирижер — Филипп Чижевский

01:00 Группа On–The–Go

02:00 Группа Guru Groove Foundation



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



уличный иммерсивный спектакль режиссера Егора Матвеева



Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



скалодром — подъем на стену замка Снежной королевы, возрастное ограничение "12 плюс". Мастер–классы профессиональных альпинистов



зиплайн (скоростной спуск на карабине) — 30–метровая трасса для всех совершеннолетних посетителей





СНЕГУРОЧКА

Адрес: Тверская улица д. 5/6–9



Какой Новый год без Снегурочки! Ее любят все, от мала до велика. Именно эта знаменитая девушка станет главной героиней на площадке. Но молодая девушка является главным персонажем не только "Снегурочки", но и таких сказок, как "Золушка", "Дюймовочка", "Белоснежка и семь гномов". Эти истории мы покажем для вас в виде мюзиклов и театральных представлений, чтобы раскрыть многогранность женского образа в русском искусстве.



12:00 Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр "Карамболь". Спектакль "12 месяцев", режиссер Антон Оконешников

13:00 Театр-студия "Грань", Новокуйбышевск. Спектакль "Снежинка", режиссер Денис Бокурадзе

14:00 Группа Jekka

15:00 Симфонический Оркестр Moscow City.

Сцены из оперы "Снегурочка" c солистами театров: Большой театр, Новая Опера, Центр Оперного пения им. Галины Вишневской и Сити Опера

16:00 Московский Новый Драматический Театр. Спектакль "Морозко"

17:00 Московский музыкальный театр "Геликон–опера". Новогоднее представление для детей "Школа Снегурочек"

18:15 Московский Драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Спектакль "12 месяцев"

19:15 Екатеринбургский государственный академический театр оперы балета. Опера "Снегурочка" (1 акт)

20:00 Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета. Опера "Снегурочка" (2 акт)

21:00 Независимый театральный проект (Санкт-Петербург) и композитор Александр Маноцков. Современная опера "Снегурочка"

22:00 Анна Ворфоломеева

22:45 Jazz Dance Orchestra





Новогодняя ночь



00:05 Симфонический оркестр под управлением Ильи Гайсина и артисты Мариинского театра

01:00 Manizha

02:00 Группа Gayana



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



уличный иммерсивный спектакль режиссера Егора Матвеева



Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



Большой футбол — игра для всех желающих без возрастных ограничений. Две команды по шесть человек



Бои подушками на бревне — без возрастных ограничений, до двух побед





РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

Адрес: Тверская улица д.1-3



Площадка по мотивам поэмы Александра Пушкина, проникнутой темой любви и безграничной преданности, с участием фантастических существ, колдунов, магов и ведьм. Поэмы о борьбе со злом и победой добра. Здесь мы расскажем вам совершенно разные истории, но об одном прекрасном чувстве — любви.



12:00 Камерный оркестр Kremlin, художественный руководитель Миша Рахлевский. "Мозаика русской музыки"

13:00 Государственный ансамбль "Мелодион" и актер Театра "Ленком" Евгений Бойцов. Поэма "Руслан и Людмила" под аккомпанемент живой музыки и песочную анимацию

14:00 Самарский государственный академический театр оперы и балета Театрализованная концертная программа "Grande оперетта"

14:45 Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр "Карамболь" "Мелодии любви". Концертное представление по страницам популярных музыкальных фильмов и киномюзиклов

15:45 Компания современного танца "Диалог Данс", Кострома.

Хореографический спектакль "Любовные воспоминания", хореограф Татьяна Караванова.

16:30 Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы". Хореографический спектакль "Кленовый сад", хореограф Татьяна Баганова

17:15 Мужской хор Сретенского монастыря. Хоры из оперы "Руслан и Людмила" в переложении для мужского хора и популярные русские народные песни

18:00 Академический хор Русской песни, художественный руководитель Николай Азаров. Театрализованная хоровая программа "Застольные песни"

18:45 Мастерская Дмитрия Брусникина, режиссер Юрий Квятковский. Отрывок из спектакля "Онегин. Сцены из романа"

19:45 Симфонический оркестр под управлением Ильи Гайсина и артисты Мариинского театра. Театрализованный гала-концерт, увертюры и арии из оперы "Руслан и Людмила" с солистами Мариинского театра

20:45 Хореографическая Мастерская Анны Балецкой, Тюмень. Хореографический спектакль "Каренина"

21:45 Независимый театр "Трикстер". "Руслан и Людмила"

22:45 Продюсерский центр "Триумф". Мюзикл "Черномор"





Новогодняя ночь



00:05 Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, Екатеринбург. Программа "Бродвей-land"

01:00 Группа Optimystica Orchestra

02:00 Группа Folkbeat



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



спектакль режиссера Алисы Селецкой





Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



мини–гольф — игра для всех желающих без возрастных ограничений. 9 лунок







СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

Адрес: улица Охотный Ряд, д.1



В поисках тем для сценических площадок на улице Тверская мы не могли обойти вниманием и не сделать отдельную сцену, посвященную творчеству поэта А.С.Пушкина. Многообразие сюжетов, как детских, так и юношеских и взрослых, большое количество музыкальных произведений, написанных на тексты поэта, драматических спектаклей и балетов позволяют нам безгранично разнообразить программу данной сцены не только жанрово и сюжетно, но и подобрать разнообразный музыкальный материал от классических произведений до современных.



12:00 Государственный Духовой Оркестр России. Музыкальный концерт "Сказка о Царе Салтане"

13:00 Камерный мужской хор "Перезвон". Русские народные песни и хоровая музыка на стихи Пушкина

13:45 Московский драматический театр "АпАРТе". Спектакль "Сказка о царе Салтане"

14:45 Пермский академический Театр-Театр. Спектакль "На всякого мудреца… и всё-всё-всё…", режиссер Борис Мильграм

16:00 Московский Государственный Симфонический Оркестр для детей и юношества и артисты Мариинского театра. Отрывки из оперы "Сказка о Царе Салтане"

17:00 Продюсерский центр "Триумф". Мюзикл "Лукоморье"

18:30 Симфонический Оркестр Moscow City. Сцены из оперы Н.А.Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" c солистами театров: Большой театр, Новая Опера, Центр Оперного пения им. Галины Вишневской и Сити Опера

19:15 Независимый театр "Трикстер". "Сказка, которая не была написана"

20:15 Продюсерский центр "Триумф". Мюзикл "Лукоморье"

21:30 Государственный Ансамбль "Мелодион" и актер театра "Ленком" Евгений Бойцов. "Сказка о царе Салтане" под аккомпанемент живой музыки и песочную анимацию

22:30 Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, режиссер Анна Зуева. Спектакль "Сказка о Царе Салтане"

Новогодняя ночь

00:05 Государственный Духовой Оркестр России. Музыкальный концерт "Сказка о Царе Салтане"

01:00 Группа Vanyn

02:00 Группа The Soul Surfers



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки



постановка режиссера Сергея Щедрина





Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



Боулинг — для всех желающих без возрастных ограничений. По два броска на участника



Бочка — балансирование на доске. Традиционная русская забава. Без возрастных ограничений







ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК

Адрес: ул. Моховая, 13-15



Площадка для всех любителей животных! Здесь и спектакли о животных, цирковые номера, музыкальные произведения, посвященные братьям нашим меньшим, а также батуты, волшебные фокусы и даже оперные арии по мотивам одноименной сказки Пушкина.



12:00 Симфонический Оркестр Moscow City и артисты Мариинского театра. Сцены из оперы Н.А. Римского-Корсакова "Золотой Петушок"

13:00 Московский Художественный Академический Театр имени Чехова Музыкальный спектакль "Конёк-Горбунок"

13:45 Московский театр музыки и драмы Стаса Намина. Мюзикл "Бременские музыканты"

15:00 Ансамбль солистов Московского Музыкального Общества "Русская Рапсодия". Театрализованный концерт "Русские кружева"

16:00 Государственный Театр Наций. Музыкально-драматическое представление "Сказка о Золотом Петушке"

16:45 Государственный Ансамбль "Мелодион" и актер Театра "Ленком" Евгений Бойцов. "Сказка о Золотом петушке" под аккомпанемент живой музыки и песочную анимацию

17:30 Специальный проект студенческого объединения "Колорит". Балет "Золотой Петушок", балетмейстер Николай Василенко

18:15 Студия "ПЕВЦОВЪтеатр". Спектакль "Петушок и Шамаханская царица"

19:15 Омский драматический академический театр драмы. Спектакль "Как рождается сказка", режиссер Олег Теплоухов

20:15 Самарская государственная филармония. Спектакль "Конек-Горбунок"

21:15 Государственный Духовой Оркестр России. Концерт "Карнавал животных"

22:15 Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета. Мюзикл "Странствия Нильса", режиссер Мария Романова

Новогодняя ночь

00:05 Специальный проект Государственного Академического Большого Театра России. Балетные сюиты на тему сказки ‘‘Золотой Петушок». Режиссеры–постановщики и балетмейстеры — Екатерина Миронова, Александр Сомов.

01:00 Группа "Меджикул"

02:00 Оркестр All In Orchestra



Уличный спектакль



В течение всего периода работы площадки

интерактивное представление в постановке режиссера Юрия Квятковского



Спортивные мероприятия



В течение всего периода работы площадки



Батут — арена площадью 170 квадратных метров в распоряжении всех желающих без возрастных ограничений. Непрерывно будут выступать профессиональные акробаты



Балансборд — "ковер–самолет" для упражнений на равновесие. Без возрастных ограничений.









