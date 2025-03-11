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Лента новостей

14 Марта

16:26 Трамп заявил, что он выведет США из «хаоса» с Россией

15:39 В мире Китай выдвинул пять предложений для надлежащего урегулирования иранской ядерной проблемы

09:49 Город (Москва и область) ПВО утром 14 марта отразили очередную атаку БПЛА в московском регионе – Собянин, Воробьев

13 Марта

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

12:44 Город (Москва и область) Девятибалльный шторм ожидается в Москве 14 марта

12:26 В России Минобороны: освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа

09:16 Общество В Госдуме подготовили три новых проекта об ужесточении контроля за деятельностью иноагентов

08:59 В России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой

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Актуальные материалы

08:59 В России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой

10:22 В мире Экспертная встреча РФ-США по раздражителям в отношениях пройдет в течение 2 недель - МИД РФ

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

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