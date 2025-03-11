16:26 Трамп заявил, что он выведет США из «хаоса» с Россией
15:39 В мире Китай выдвинул пять предложений для надлежащего урегулирования иранской ядерной проблемы
09:49 Город (Москва и область) ПВО утром 14 марта отразили очередную атаку БПЛА в московском регионе – Собянин, Воробьев13 Марта
20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной
12:44 Город (Москва и область) Девятибалльный шторм ожидается в Москве 14 марта
12:26 В России Минобороны: освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа
09:16 Общество В Госдуме подготовили три новых проекта об ужесточении контроля за деятельностью иноагентов
08:59 В России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой
Трамп заявил, что США в «хаос» с Россией втянул «мошенник» Байден
КНР неизменно поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Также Путин подчеркнул, что данное предложение принимается только в случае, если этот шаг ведет к долгосрочному миру
Зона штормового ветра распространится на всю Центральную Россию, в субботу, 15 марта, вероятны заморозки
Минобороны: Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области
Предлагается ввести заочные судебные разбирательства для иноагентов и тех, кто бежал из страны, за противоправные действия против России
Россия будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам
Дело о растрате около 9 млн лари из госсредств продолжалось против Саакашвили около десяти лет
Кремлю предстоит решить примет ли он нынешний план президента Трампа по прекращению конфликта на Украине
Так заммэра прокомментировал идею в Мосгордуме снизить скорость на тротуарах днем до 10 км в час
Силами ПВО Минобороны отражена атака 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву
08:59 В России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой
10:22 В мире Экспертная встреча РФ-США по раздражителям в отношениях пройдет в течение 2 недель - МИД РФ
19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник
22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор
13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков
19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами