36 объектов в Москве в 2017 году исключено из перечня

10января. Mossovetinfo.ru - 36 объектов в Москве в 2017 году в 2017 году исключено из перечня долгостроев и незавершенного строительства, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.



Из них 7 объектов введены в эксплуатацию, в том числе; «учебные корпуса МАТИ на Оршанской ул., вл. 3, реставрация корпусов научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Первого Меда им. Сеченова на ул. Достоевского, инженерные коммуникации для театра под руководством О. Табакова на ул. Гиляровского, вл. 2-4, гараж-стоянка в Северном Бутово, автомойка с магазином на ул. Плещеева и др.», - сообщает Антоненко.



По 9 объектам приняты решения о возобновлении работ, еще 19 площадок, где работы не были начаты или продолжение работ нецелесообразно, приведут в порядок и благоустроят.



В настоящее время на контроле остается 253 объекта, из которых: 29 – федеральные; 129 – инвестиционные; 95 – городской заказ.