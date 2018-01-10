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Транспорт и строительство     10.01.2018 12:00

36 объектов в Москве в 2017 году исключено из перечня

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Теги:  Москва  долгострой 

10января. Mossovetinfo.ru - 36 объектов в Москве в 2017 году в 2017 году исключено из перечня долгостроев и незавершенного строительства, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Из них 7 объектов введены в эксплуатацию, в том числе; «учебные корпуса МАТИ на Оршанской ул., вл. 3, реставрация корпусов научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Первого Меда им. Сеченова на ул. Достоевского, инженерные коммуникации для театра под руководством О. Табакова на ул. Гиляровского, вл. 2-4, гараж-стоянка в Северном Бутово, автомойка с магазином на ул. Плещеева и др.», - сообщает Антоненко.

По 9 объектам приняты решения о возобновлении работ, еще 19 площадок, где работы не были начаты или продолжение работ нецелесообразно, приведут в порядок и благоустроят.

В настоящее время на контроле остается 253 объекта, из которых: 29 – федеральные; 129 – инвестиционные; 95 – городской заказ.

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Теги: 
Москва  долгострой 

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