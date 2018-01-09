9 января состоялся технический запуск станций метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская»

Москва, 9 января. /Mossovetinfo.ru/ - Пассажирское движение на станциях метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» на Люблинско-Дмитровской линии планируется запустить в течение двух-трех месяцев.



Об этом 9 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе технического запуска поездов на новом участке Люблинско-Дмитровской линии, сообщает Комплекс градостроительной политики города.