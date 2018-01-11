Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Транспорт и строительство     11.01.2018 11:52

Открыт новый корпус Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дом русского зарубежья  Солженицын  новый корпус 

Москва. 11 января. Mossovetinfo.ru – Новый корпус Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, открыт в конце 2017 года в Таганском районе (ул. Нижняя Радищевская, д. 2, стр. 3 (ЦАО)), - сообщил ИА «Моссовет» руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, чью информацию предоставила пресс-служба комплекса градполитики.

В здании расположен киноконцертный и выставочный залы, многофункциональный зал почти на 200 мест, для конференций и театральных представлений.

Реконструкция старого здания, к которому примыкает новый корпус, была завершена летом 2017 года.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дом русского зарубежья  Солженицын  новый корпус 

Возврат к списку

Лента новостей

13:09 В блогосфере Первый оргкомитет Марша Бориса Немцова соберется 18 января - Яшин

11:52 Транспорт и строительство Открыт новый корпус Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына

10:59 Цифры и факты Более миллиона человек посетили московские музеи на новогодних каникулах - Мосгортур

10:36 В мире Взорвался танкер Sanchi, горевший в Восточно-Китайском море, после столкновения с сухогрузом

09:57 ЧП, криминал $400 тыс. похищено из банковской ячейки на улице Кедрова в Москве

Актуальные материалы

12:41 Экология На Старый Новый год в Москве и регионе «ударят» 15-градусные морозы

22:52 Общество Патриарх посоветовал приезжим бездомным в Москве «вернуться в места, где вас знают»

11:22 ЧП, криминал 34-летняя женщина госпитализирована из-за множественных укусов лица собакой

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru