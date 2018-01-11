Открыт новый корпус Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына

Москва. 11 января. Mossovetinfo.ru – Новый корпус Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, открыт в конце 2017 года в Таганском районе (ул. Нижняя Радищевская, д. 2, стр. 3 (ЦАО)), - сообщил ИА «Моссовет» руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, чью информацию предоставила пресс-служба комплекса градполитики.



В здании расположен киноконцертный и выставочный залы, многофункциональный зал почти на 200 мест, для конференций и театральных представлений.



Реконструкция старого здания, к которому примыкает новый корпус, была завершена летом 2017 года.