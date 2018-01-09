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Транспорт и строительство     09.01.2018 11:39

Роспотребнадзор опроверг сведения СМИ об ухудшении норм по инсоляции

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Теги:  Роспотребнадзор  инсоляция  СМИ  Известия  реновация 

Москва, 9 января /Mossovetinfo.ru/ - Во вторник Роспотребнадзор опроверг некорректную информацию СМИ о том, что Роспотребнадзором разработан проект санитарных правил, которыми в части инсоляции «для столичного жилья могут быть введены отдельные санитарно-эпидемиологические требования, отличные от действующих по всей стране».

В сообщении Роспотребнадзора, что «никаких отдельных требований по инсоляции и естественной освещенности для территории города Москвы проектом санитарных правил не предполагается».

«Следует учитывать, что термин «инсоляция» означает облучение поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами, а естественная освещенность согласно межгосударственному стандарту "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности" создается внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения)», также сообщает Роспотребнадзор.

Ранее со ссылкой на газету «Известия» ИА «Моссовет» сообщало, что Роспотребнадзор разрабатывает документ о снижении инсоляции в новостройках Москвы 

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Теги: 
Роспотребнадзор  инсоляция  СМИ  Известия  реновация 

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