С 10 января ограничат движение на участках улиц 2-й Брестской, Васильевской, Фучика, Гашека

Москва. 8 января. /Mossovetinfo.ru/. С 10 января на участках ряда улиц в центре Москвы в связи с проведением инженерных работ ограничат движение транспорта, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.



На 2-й Брестской улице от дома 37, стр. 1 до дома 21/27, стр. 2 перекроют две полосы движения. По одной полосе перекроют на участке улицы Юлиуса Фучика и на Васильевской улице в районе пересечения обеих с 2-й Брестской улицей.



Также будет перекрыта одна полоса движения на улице Гашека от дома № 2, стр. 1 до дома № 9, стр. 1.



Разрешения на перекрытие полос этих участков улиц действуют с 10 января по 20 февраля и с 25 марта по 1 июня.