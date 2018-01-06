522 млрд рублей потребуется для финансирования «Цифровой экономики» в РФ

Москва, 9 января. /Mossovetinfo.ru/ - Правительство России утвердило планы мероприятий по реализации программы цифровой экономики. На сайте кабмина сообщается об утверждении документов по направлениям: «Нормативное регулирование», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность». На эти цели потребуется около 522 миллиардов рублей. В то же время Правительству РФ до 15 февраля должны быть предоставлены предложения о включении новых направлений в программу «Цифровая экономика».



Для реализации проекта «Информационная структура» потребуется 436,6 миллиарда рублей. Программой предусмотрено строительство новых дата-центров, разработка концепции сотовых сетей пятого поколения, распространение широкополосного доступа в Интернет.



На направление «Нормативное регулирование» планируется выделить 284 миллиона рублей до 2020 года. За это время в Госдуме планируется принять около 50 новых законов.



«Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» потребует за три года более 48 миллиардов рублей из бюджета и около 2 миллиардов из внебюджетных источников.



Финансирование мер по направлению «Информационная безопасность» оценено в 35 миллиардов рублей. В эту сумму, в том числе входит финансирование замены иностранного оборудования государственными органами.