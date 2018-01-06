Другие материалы
-
Цифры и факты
09.01.2018, 15:33
522 млрд рублей потребуется для финансирования «Цифровой экономики» в РФ
Москва, 9 января. /Mossovetinfo.ru/ - Правительство России утвердило планы мероприятий по реализации программы цифровой экономики. На сайте кабмина сообщается об утверждении документов по направлениям...
-
Цифры и факты
09.01.2018, 11:17
Более чем на 69 млн рублей оштрафовал нарушителей земельного законодательства московский Росреестр
Москва, 9 января, /Mossovetinfo.ru/ - Более чем 69 млн рублей оштрафовал нарушителей земельного законодательства московский Росреестр, сообщили ИА «Моссовет» в Росреестре. «Сумма взысканных админ...
-
Цифры и факты
06.01.2018, 20:05
Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в городах-миллионниках РФ
6 января. Mossovetinfo.ru – В 15 городах России, население которых превышает один миллион человек, в тройку лидеров самых продаваемых автомобилей по версии экспертов из «Автостата» вошли KIA Rio, Hyun...