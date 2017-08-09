Более чем на 69 млн рублей оштрафовал нарушителей земельного законодательства московский Росреестр

Москва, 9 января, /Mossovetinfo.ru/ - Более чем 69 млн рублей оштрафовал нарушителей земельного законодательства московский Росреестр, сообщили ИА «Моссовет» в Росреестре.



«Сумма взысканных административных штрафов по постановлениям Управления – в 2017 году она составила более 40 млн рублей, что в четыре раза больше, чем за 2016 год – 9 млн рублей», - сообщили в Росреестре.



Управлением Росреестра по Москве проведено в 2017 году 1 842 проверочных мероприятия ( в 2016 г. - 1 690 проверок).



«В результате нарушений земельного законодательства с января по декабрь было выписано административных взысканий на сумму более 69 млн рублей, а также около 43 млн рублей штрафов начисленных по решениям мировых судов за неисполнение предписаний государственных инспекторов», - сообщает Росреестр.