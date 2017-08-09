Другие материалы
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Цифры и факты
09.01.2018, 11:17
Более чем на 69 млн рублей оштрафовал нарушителей земельного законодательства московский Росреестр
Москва, 9 января, /Mossovetinfo.ru/ - Более чем 69 млн рублей оштрафовал нарушителей земельного законодательства московский Росреестр, сообщили ИА «Моссовет» в Росреестре. «Сумма взысканных админ...
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Цифры и факты
06.01.2018, 20:05
Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в городах-миллионниках РФ
6 января. Mossovetinfo.ru – В 15 городах России, население которых превышает один миллион человек, в тройку лидеров самых продаваемых автомобилей по версии экспертов из «Автостата» вошли KIA Rio, Hyun...
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Цифры и факты
09.08.2017, 09:27
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Анжелик РУ»
9 августа. Mossovertinfo.ru — Центральный банк России с 9 августа отозвал лицензию у московского банка «Анжелик РУ». Об этом сообщается на сайт ЦБ РФ. По величине активов на 1 июля 2017 года ...