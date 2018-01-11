Более миллиона человек посетили московские музеи на новогодних каникулах - Мосгортур



Москва. 11 января. Mossovetinfo.ru – 1 147 219 человек с 30 декабря по 8 января посетили городские музеи Москвы, что на 350 тысяч больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Мосгортур.



«1 147 219 человек с 30 декабря по 8 января посетили 77 музеев, подведомственных департаменту культуры города Москвы», - говорится в сообщении. Самым популярным для посещения н стал Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское».



В новогодние праздники минувшего года музеи посетили более 800 тыс. человек.