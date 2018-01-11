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Цифры и факты     11.01.2018 10:59

Более миллиона человек посетили московские музеи на новогодних каникулах - Мосгортур

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Теги:  московские музеи  каникулы  посешаемость 


Москва. 11 января. Mossovetinfo.ru – 1 147 219 человек с 30 декабря по 8 января посетили городские музеи Москвы, что на 350 тысяч больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Мосгортур.

«1 147 219 человек с 30 декабря по 8 января посетили 77 музеев, подведомственных департаменту культуры города Москвы», - говорится в сообщении. Самым популярным для посещения н стал Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское».

В новогодние праздники минувшего года музеи посетили более 800 тыс. человек.

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Теги: 
московские музеи  каникулы  посешаемость 

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