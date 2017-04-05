Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в городах-миллионниках РФ

6 января. Mossovetinfo.ru – В 15 городах России, население которых превышает один миллион человек, в тройку лидеров самых продаваемых автомобилей по версии экспертов из «Автостата» вошли KIA Rio, Hyundai Solaris и LADA Granta.



Согласно данным, опубликованным «Автостатом», обязательным условием являлось то, что все легковые автомобили покупались новыми и у официальных дилеров.

Отмечается, что достичь высоких показателей стало возможным благодаря невысокой стоимости и хорошему качеству продаваемых авто.



В большинстве городов (9) лидирует KIA Rio. Помимо Москвы, в которой за 11 месяцев нынешнего года было реализовано 11500 седанов и хэтчбеков Rio, эта модель также первенствует в Казани (2019 шт.), Нижнем Новгороде (1420 шт.), Ростове-на-Дону (1173 шт.), Екатеринбурге (1169 шт.), Уфе (1109 шт.), Волгограде (674 шт.), Омске (413 шт.) и Красноярске (395 шт.).