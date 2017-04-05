Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Цифры и факты     06.01.2018 20:05

Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в городах-миллионниках РФ

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Авторынок  модели  рейтинг 

6 января. Mossovetinfo.ru – В 15 городах России, население которых превышает один миллион человек, в тройку лидеров самых продаваемых автомобилей по версии экспертов из «Автостата» вошли KIA Rio, Hyundai Solaris и LADA Granta.

Согласно данным, опубликованным «Автостатом», обязательным условием являлось то, что все легковые автомобили покупались новыми и у официальных дилеров.
Отмечается, что достичь высоких показателей стало возможным благодаря невысокой стоимости и хорошему качеству продаваемых авто.

В большинстве городов (9) лидирует KIA Rio. Помимо Москвы, в которой за 11 месяцев нынешнего года было реализовано 11500 седанов и хэтчбеков Rio, эта модель также первенствует в Казани (2019 шт.), Нижнем Новгороде (1420 шт.), Ростове-на-Дону (1173 шт.), Екатеринбурге (1169 шт.), Уфе (1109 шт.), Волгограде (674 шт.), Омске (413 шт.) и Красноярске (395 шт.).

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Авторынок  модели  рейтинг 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

22:23 Город МЧС в Рождество обеспечит безопасность 453 объектов религиозного культа в Москве

20:51 Общество В праздник Рождества Христова в 23.00 начнется прямая трансляция Патриаршего богослужения

20:05 Цифры и факты Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в городах-миллионниках РФ

19:20 ЧП, криминал Более 17 тысяч разного вида оружия изъято за год в московском метро - Лискутов

16:14 Город «Новая программа капремонта идет очень непросто» - Собянин

Актуальные материалы

19:47 Город С 8 января в столичном регионе установятся минусовые температуры - «Фобос»

10:24 Город Как изменилась стоимость проезда в общественном транспорте в Москве

12:06 Город Какие музеи бесплатно работают в праздники в Москве

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru