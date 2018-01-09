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В блогосфере     09.01.2018 13:35

Марш памяти Бориса Немцова планируется провести центре Москвы 25 февраля

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Теги:  Москва  Немцов  Марш памяти  25 февраля 

9 января, /Mossovetinfo.ru/ - Марш памяти Бориса Немцова планируется провести в Москве в воскресенье 25 февраля по маршруту от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова. Об этом сообщил в своем аккаунте yashin.ilya в Facebook председатель политсовета в Движения «Солидарность» Илья Яшин.

«Мероприятие состоится в воскресенье 25 февраля, накануне третьей годовщины гибели нашего товарища, одного из основателей «Солидарности».
Главное требование марша — привлечение к ответственности заказчиков убийства», - сообщил Яшин.

Он также отметил, что «в установленные законом сроки в мэрию будет подана заявка на проведение акции».

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Карта места

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Теги: 
Москва  Немцов  Марш памяти  25 февраля 

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