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В блогосфере     11.01.2018 13:09

Первый оргкомитет Марша Бориса Немцова соберется 18 января - Яшин

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Теги:  Марш Бориса Немцова  Яшин  оргкомитет 

11 января. Mossovetinfo.ru - Первый оргкомитет Марша Бориса Немцова соберется 18 января, сообщил в своем микроблоге Илья Яшин.

«18 января «Солидарность» соберет первый оргкомитет Марша Бориса Немцова, назначенный на 25 февраля. К работе оргкомитета приглашены представители демократический и гражданских организаций России. Заявка в мэрию, в соответствии с законом, будет направлена 10 февраля. #МаршНемцова», - сообщил Яшин.

Напомним, что согласно решениям городских властей Вашингтона, к 27 февраля имя Бориса Немцова получит площадь перед посольством РФ в Вашингтоне. 

Известный и популярный оппозиционный политик, экс-вице-премьер Правительства России Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Главное требование Марша Бориса Немцова — привлечение к ответственности заказчиков убийства. 

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Теги: 
Марш Бориса Немцова  Яшин  оргкомитет 

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