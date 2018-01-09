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В блогосфере     09.01.2018 13:15

Портал «Наш город» напоминает о «зимних темах», доступных на портале

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Теги:  Москва  Наш город  зима  темы 

9 января, /Mossovetinfo.ru/ - Портал «Наш город» напоминает о «зимних темах», доступных на портале. «О зимних проблемах в многоквартирном доме сообщайте в соответсвующие темы и категорию портала #НашГород», сообщает официальный аккаунт портала в Twitter.

ИА «Моссовет» напоминает Рубрикатор традиционных для холодного времени года «зимних» тем, доступных на портале:

В категории «Дворовые территории»: 
«Гололед во дворе»  
«Незалитый или некачественно залитый каток» 
«Избыточное/неравномерное применение реагентов»        
«Складирование загрязненного снега на газонах» 

В категории «Многоквартирные дома»:  
«Холод в подъезде»  
«Неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов» 
«Складирование реагентов в помещениях общего пользования»  

В категории «Дороги»:  
«Гололед на проезжей части/тротуаре»  
«Снеговые кучи на обочинах»  
«Неубранные снеговые кучи в парковочных карманах»  
«Избыточное/неравномерное применение реагентов»  
«Складирование загрязненного снега на газонах» 


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Теги: 
Москва  Наш город  зима  темы 

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