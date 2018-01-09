Портал «Наш город» напоминает о «зимних темах», доступных на портале

9 января, /Mossovetinfo.ru/ - Портал «Наш город» напоминает о «зимних темах», доступных на портале. «О зимних проблемах в многоквартирном доме сообщайте в соответсвующие темы и категорию портала #НашГород», сообщает официальный аккаунт портала в Twitter.



ИА «Моссовет» напоминает Рубрикатор традиционных для холодного времени года «зимних» тем, доступных на портале:



В категории «Дворовые территории»:

«Гололед во дворе»

«Незалитый или некачественно залитый каток»

«Избыточное/неравномерное применение реагентов»

«Складирование загрязненного снега на газонах»



В категории «Многоквартирные дома»:

«Холод в подъезде»

«Неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов»

«Складирование реагентов в помещениях общего пользования»



В категории «Дороги»:

«Гололед на проезжей части/тротуаре»

«Снеговые кучи на обочинах»

«Неубранные снеговые кучи в парковочных карманах»

«Избыточное/неравномерное применение реагентов»

«Складирование загрязненного снега на газонах»



