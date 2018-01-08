С 10 января на Сокольническую линию выйдут 8-вагонные поезда - Собянин



Москва. 8 января. /Mossovetinfo.ru/. С 10 января на Сокольническую линию выйдут 8-вагонные поезда, что позволит ежесуточно дополнительно перевозить 186 тысяч пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«10 января начнется новая веха в истории самой первой ветки #мосметро. На Сокольническую линию выйдут 8-вагонные поезда. Это серьезно разгрузит направление: всего один дополнительный вагон даст 186 тысяч пассажирских мест в сутки и почти 68 млн в год», - сообщил Собянин в своем микроблоге @MosSobyanin